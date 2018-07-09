"Динамо" пополнится бразильским защитником Сидклеем - СМИ

Защитник, выступающий за известный бразильский клуб "Атлетико Паранаэнсе" Сидклей в самом скором времени может стать игроком клуба "Динамо" (Киев).

Ранее бразильские спортивные журналисты писали, что игроком интересуются киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" и санкт-петербургский "Зенит". Однако, как сообщает портал Globo Esporte со ссылкой на собственные источники, Сидклей выбрал киевлян. Также известно, что игрок заключит пятилетний контракт и обойдется "Динамо" в пять миллионов евро.

Косвенным подтверждением служит тот факт, что футболист уже выложил семейный снимок из аэропорта "Афонсу Пена" в городе Куритиба. Сидклей подписал его "Буду скучать за своей семьей" и поставил хештег Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тренерский штаб "Динамо" пополнил испанский специалист.