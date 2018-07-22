"Мой отец Ломаченко": Усик перечислил отцов, которым посвятил свою победу

Украинский боксер Александр Усик свою победу над россиянином Муратом Гассиевым, принесшую ему звание абсолютного чемпиона мира и трофей Мохаммеда Али, посвятил "своим отцам".

В интервью изданию "Советский спорт" Усик рассказал, что хоть сейчас его отца и нет уже в живых – но именно он был тем человеком, кто вдохновил его на занятия боксом.

А своим вторым отцом он назвал своего первого тренера Сергея Лапина, который научил его "шагать, бить, боксировать и любить этот вид спорта".

"Еще один отец – Александр Данильченко. Это президент моего клуба, в котором я начинал занятия боксом. Который помогал, отправлял на соревнования и говорил правильные вещи. Он мне говорил, что "если ты будешь трудиться – у тебя все получится". В сборной Украины появился еще один отец – Анатолий Николаевич Ломаченко. Под его руководством я выиграл чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры", – перечислил крымчанин.

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Он добавил, что в его подготовке к турниру участвовало много людей: "Их не видно, потому что они остаются за рингом. Они очень много делают. Они молодцы, мы молодцы, что это сделали. Слава Богу, что у нас все получилось. Я хочу посвятить эту победу им всем".

Напомним, Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

Президент Украины Петр Порошенко также прокомментировал победу Александра Усика. "Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. "Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" - написал Гройсман.

Как сообщалось, Виталий Кличко объявил о возвращении на ринг. Мэр Киева на своей территории проведет бой с Льюисом.