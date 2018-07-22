"Мой отец Ломаченко": Усик перечислил отцов, которым посвятил свою победу

22 июля 2018, 14:11

Спортсмен назвал людей, без которых эта победа была бы невозможна.

Кому Усик посвятил свою победу.

Украинский боксер Александр Усик свою победу над россиянином Муратом Гассиевым, принесшую ему звание абсолютного чемпиона мира и трофей Мохаммеда Али, посвятил "своим отцам".

В интервью изданию "Советский спорт" Усик рассказал, что хоть сейчас его отца и нет уже в живых – но именно он был тем человеком, кто вдохновил его на занятия боксом.

А своим вторым отцом он назвал своего первого тренера Сергея Лапина, который научил его "шагать, бить, боксировать и любить этот вид спорта".

"Еще один отец – Александр Данильченко. Это президент моего клуба, в котором я начинал занятия боксом. Который помогал, отправлял на соревнования и говорил правильные вещи. Он мне говорил, что "если ты будешь трудиться – у тебя все получится". В сборной Украины появился еще один отец – Анатолий Николаевич Ломаченко. Под его руководством я выиграл чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры", – перечислил крымчанин.

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Он добавил, что в его подготовке к турниру участвовало много людей: "Их не видно, потому что они остаются за рингом. Они очень много делают. Они молодцы, мы молодцы, что это сделали. Слава Богу, что у нас все получилось. Я хочу посвятить эту победу им всем".

Напомним, Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе. 

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

Президент Украины Петр Порошенко также прокомментировал победу Александра Усика"Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. "Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" - написал Гройсман.

Как сообщалось, Виталий Кличко объявил о возвращении на ринг. Мэр Киева на своей территории проведет бой с Льюисом.

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Украина Александр Усик бокс Спорт Анатолий Ломаченко
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