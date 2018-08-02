Три биатлонистки из России представят на соревнованиях Украину

Российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины на международных соревнованиях.

Эти три девочки уволились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы по получению гражданства сейчас находятся в стадии оформления. Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе испытываем кадровый дефицит", — цитирует пресс-служба Федерации биатлона России главу организации Владимира Брынзака.

Отмечается, что 20-летняя Рассказова в прошлом сезоне представляла Россию на этапах юниорского кубка IBU, а в 2016 и 2017 годах участвовала в чемпионатах мира среди юниоров. 19-летняя Бех и 18-летняя Москаленко не принимали участия в международных стартах.

Напомним, в следующем сезоне в российской Тюмени не запланировано проведение этапа Кубка мира по биатлону. Такое решение было принято Международным союзом биатлонистов из-за санкций против России.