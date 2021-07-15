Болельщики выбрали лучший гол Евро-2020 – это не шедевр Ярмоленко

Шик обошел Ярмоленко в номинации на лучший гол Евро-2020 / Униан

Мастерская "девятка" от нападающего сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов не стала лучшей по итогам чемпионата Европы-2020, хотя была среди претендентов.

По итогам голосования на сайте УЕФА выиграл мяч, забитый нападающим сборной Чехии Патриком Шиком в матче группового раунда против Шотландии. Всего участие в голосовании приняли почти 800 тысяч респондентов, определивших победителя.

В результативном эпизоде чешскому голеадору удалось ударом с центра поля перекинуть голкипера соперника, который неосмотрительно вышел из ворот. Как оказалось, игрок немецкого "Байера-04" поразил ворота шотландцев с дистанции 45,44 метра. Это рекорд чемпионатов Европы с 1980 года – с тех пор, как ведется современная статистика.

Видео гола Патрика Шика

В тройку лучших также вошли забитый мяч француза Поля Погба в ворота Швейцарии в 1/8 финала и гол хорвата Луки Модрича шотландцам на групповом этапе. В число топ-10 голов попал и удар украинца Андрея Ярмоленко в игре против Нидерландов.

Исторический успех Украины на Евро-2020:

На Евро-2020 Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала континентального первенства. На предыдущих двух Чемпионатах Европы "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

Команда Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).

В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1).

В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).

Ранее Шевченко намекнул на уход со сборной Украины ради работы в клубе. Его контракт действует до конца следующего года: на этот отрезок приходится финиш финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года, который, несмотря на громкий коррупционный скандал, пройдет в Катаре.