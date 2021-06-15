Экс-тренер сборной Украины: "Я с уважением отношусь к России"

Леонид Буряк рассказал, как уважает Россию / Dynamo.kiev.ua

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк, комментируя скандал с формой национальной команды на Евро-2020, заявил, что относится "с уважением" к России.

"Я, естественно, не могу что-то другое сказать. Все что сделано Павелко и Украинской ассоциацией футбола — я с уважением отношусь. Да, я думаю, что футбол вне политики. У меня много друзей в России, мой первый тренер был из России. Я с уважением отношусь к России. Я не политик, я не хочу говорить на эти темы и давать какие-то оценки. Меня интересует футбол. Я хочу говорить только про футбол. Тот же Черчесов — я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я к нему с уважением отношусь. Я не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало. Как с советским футболом, так и с российским. Так что я с уважением отношусь, а все остальное пусть политики разбираются. Но, конечно, я с уважением отношусь решениям УАФ", - заявил Буряк в комментарии Sport24.

Скандал с формой сборной

Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня показала новую форму сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине".

Россия резко отреагировала на данную ситуацию и выразила свой протест. Представители российских властей призывали УЕФА запретить Украине выступление в такой амуниции.

Однако 7 июня в УЕФА заявили, что у организации нет претензий к Украине по поводу формы национальной сборной.

Спустя три дня, 10 июня, позиция УЕФА по форме сборной Украины изменилась. В организации после официальной жалобы России запретили украинской команде играть в экипировке с лозунгом "Героям слава".

11 июня УАФ утвердила карту Украины с Крымом, а также лозунг "Слава Украине – Героям слава" в качестве официальных футбольных символов украинской национальной сборной.

Позже в Украинской ассоциации футбола заявили, что Украина договорились с УЕФА и лозунг "Героям слава" останется на футболках команды.