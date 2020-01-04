Евро-2020, 1/4 финала: расписание, даты и время начала матчей

На Евро-2020 стартуют матчи четвертьфинала / Униан

Сегодня, 2 июля, стартуют первые матчи четвертьфинала чемпионата Европы-2020, и, конечно, основное внимание будет приковано к противостоянию подопечных Андрея Шевченко против сборной Англии, которые на этом чемпионате не пропустила пока ни одного мяча

В роли горячей закуски выступят первые два матча второго раунда плей-офф. Между собой встретятся Швейцария и Испания, сыгравшие вничью 3:3 в основное время на прошлой стадии. Также силами померяются Бельгия и Италия.

Швейцария – Испания

Поединок сборных, для которых выход в полуфинал чемпионата Европы-2020 станет большим успехом, но по разным причинам. В случае с Швейцарией, подопечные Владимира Петковича еще никогда не забиралась так далеко на больших турнирах. Испания, в свою очередь, переживает смену поколений, а это всегда сопровождается проблемами на поле.

На предыдущей стадии плей-офф обе сборные в красивом триллере играли дополнительное время: Испания с боями одолела Хорватию (5:3), а Швейцария дотянула до серии пенальти и там на характере выбила Францию (3:3, по пен 5:4). Пока это главная сенсация всего турнира.

Хватит ли у Швейцарии сил на еще один подвиг -– узнаем уже сегодня, 2 июля, на Футбол 1 и Футбол 2. Начало игры Швейцария – Испания в 19:00.

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Альваро Мората / Униан

Италия – Бельгия

Пара Италия – Бельгия – единственная ожидаемая в 1/4 финала Евро. Лишь эта встреча логично виделась ещё до начала турнира. На стадии 1/8 бельгийцы в сложном поединке обыграли Португалию, а итальянцы в не менее тяжелой игре дожали Австрию.

"Красные дьяволы" подходят к своему поединку с серьезными потерями. По различным причинам не смогут помочь команде Тимоти Кастань, Симон Миньоле и Насер Шадли. Под вопросом участие Эдена Азара и капитана сборной Кевина де Брюйне.

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Отметим, что сборные Бельгии и Италии между собой встречались 22 раза. На счету сборной Бельгии четыре победы, четыре ничьи и четырнадцать поражений. В последний раз команды встречались на Евро-2020. Тогда матч завершился со счетом 0:2 в пользу итальянцев.

Матч Италия – Бельгия начнется в 22:00 по Киеву, а победитель сыграет с победителем пары Швейцария – Испания.

Чехия – Дания

Помните, как датчане победили Россию и вскочили на последнюю подножку уходящего поезда под названием "плей-офф"? Теперь команда Каспера Хьюлманна – реальный претендент на полуфинал, потому что соперник по 1/4 вполне проходим. Впрочем, здесь не все так просто, как кажется. На пути в четвертьфинал сборная Чехии сотворила сенсацию чемпионата Европы-2020 – выбросила из турнира одних из фаворитов, нидерландцев.

Также отдельное внимание нужно обратить на нападающего Чехии Патрика Шика. Форвард идет на втором месте в гонке лучших бомбардиров чемпионата Европы. В его активе 4 гола, один из которых наверняка станет голом всего турнира. Шик уже в следующей игре может выйти на первое место, подвинув с вершины Криштиану Роналду, который свои выступления на Евро уже завершил.

Матч Чехия – Дания состоится в эту субботу, 3 июля, в Баку на стадионе "Олимпийский". Начало встречи в 19:00. Победитель встречи в полуфинале сыграет против победителя поединка Украина – Англия.

Украина – Англия: главное