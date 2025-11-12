Актер-красавчик бросил Кайли Дженнер после 2.5 лет вместе - СМИ

Тимоти Шаламе ушел от влюбленной Дженнер.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе расстались - что известно о разрыве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kyliejenner, imdb.com

О расставании Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Как складывались отношения пары

В апреле 2023 года, после Парижской Недели моды светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер начала встречаться с актером Тимоти Шаламе. Многие не верили в этот роман, дескать обе звезды вместе исключительно ради пиара. Однако их пара продержалась целых два с половиной года - до первых слухов о расставании.

Инсайдеры из окружения Дженнер и Шаламе рассказали Daily Mail, что Тимоти покинул Кайли. Более того - это и прежде случалось уже не раз, но влюбленная миллионерша каждый раз возвращала актера обратно.

"Такое уже случалось раньше, но она уговаривала его вернуться. Она без ума от него, так что это вполне может повториться. В их раю возникли проблемы, но они еще не расстались окончательно. Он много снимается, и ей кажется, что она должна за ним бегать. Она вкладывает в отношения больше сил, чем он", - делятся информаторы.

Timothee Chalamet has DUMPED Kylie Jenner, insiders claim... and reveal brutal new way he is humiliating her https://t.co/Tv9LoilhdW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 11, 2025

О персоне: Тимоти Шаламе Тимоти Шаламе - франко-американский актер. Имеет две номинации на Оскар, четыре — на Золотой глобус и четыре — на BAFTA, сообщает Википедия. Избранная фильмография: "Красивый мальчик" (2018), "Король Англии" (2019), "Маленькие женщины" (2019), "Французский вестник" (2021), "Дюна" (2021, 2024) и др.

