"Американская" дочь Фреймут заговорила о возвращении в Украину

Злата Митчелл рассказала, когда бывает в стране.

Злата Митчелл сейчас - дочь Фреймут заговорила об Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlatamitchellll

Кратко:

Злата Митчелл сейчас живет в США

Дочь Ольги Фреймут ответила, планирует ли возвращаться в Украину

19-летняя Злата Митчелл, старшая дочь украинской ведущей Ольги Фреймут, более пяти лет живет США. Там девушка получает образование и делает первые шаги в творческой карьере - ее интересуют кино и режиссура.

Митчелл не раз отмечала, что Калифорния стала для нее вторым домом. О том, планирует ли она возвращаться на родину, в Украину, Злата рассказала в своем блоге в Instagram.

Она пока не строит конкретных планов, но считает пребывание в родной стране жизненной необходимостью. "Я дома дважды в год! Очень благодарна за возможность возвращаться. Это просто самое ценное чувство в моей жизни. Мне необходимо быть в Киеве хотя бы 2-3 месяца в год, чтобы чувствовать себя полноценно. Я никогда не планировала и не хотела таких далеких перерывов от дома в своей жизни", - написала Злата Митчелл.

Злата Митчелл сейчас - дочь Фреймут заговорила об Украине / instagram.com/zlatamitchellll

О персоне: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

