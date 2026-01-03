Артист Лиги Смеха пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

По словам артиста, он собирался делать открытую операцию на сердце в свои 33 года.

Тарас Стадницкий рассказал о проблемах со здоровьем / Коллаж Главред, фото скриншот

Артист Тарас Стадницкий, более известный как Володька из команды VIP Тернополь, поделился проблемами со здоровьем.

Как рассказал артист в интервью журналисту Славе Демину, у артиста серьезное состояние - врожденный порок сердца.

"Я проходил ВВК с сентября 2022 года до мая 2023-го. У меня есть документ об исключении с воинского учета. У меня врожденный порок сердца был, потом в 2017 году была операция на митральном клапане", - рассказал он.

По словам артиста, он собирался делать открытую операцию на сердце в свои 33 года. Между тем, во время дообследование выяснилось, что можно немного подождать.

Тарас Стадницкий поделился личным / Фото Новый канал

"Должны были делать открытую операцию на сердце. Она требует потом долгого восстановления. Просто в день операции сделали дообследование и сказали немного подождать. Лучше походить со своим подольше, чем ставить. Я ходил на обследование и сказали, что уже надо делать операцию, но делали ее миниинвазивно. То есть делали надрезы. На второй день я уже ходил. Если была бы открытая операция, то два месяца я бы только лежал", - добавил он.

О шоу: Лига Смеха Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95, сообщает Википедия. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

