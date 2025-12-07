"Больше чем флирт": Тарас Тополя заговорил о изменах после развода

Вы узнаете:
Украинский певец Тарас Тополя недавно заявил о разводе со своей женой Еленой Тополей, с которой был в браке 12 лет и воспитывал троих детей. Артист появился в студии "Радіо Люкс" и откровенно ответил на вопросы, затрагивающие его личную жизнь.
Музыкант откровенно поделился, какие действия партнеров в отношениях он считает изменой. Тополя признался, что считает себя ревнивым человеком и иногда бывает вспыльчивым. Также он заявил, что лично для него флирт с другим мужчиной считается изменой.
"Зависит от того, как к нему (флирту — прим. ред.) относиться. Скорее — да (измена — прим. ред.), — ответил Тарас.
Изменой артист считает и поцелуи — Тополя считает их большим проступком, чем простой флирт.
"Немного больше чем флирт", — заметил музыкант.
Тарас Тополя — развод с Еленой Тополей
Украинские артисты Тарас и Елена Тополи объявили о решении развестись 1 декабря 2025 года. Пара не назвала причину расставания, но заверила поклонников, что они сохраняют хорошие отношения ради общих детей. Фронтмен группы "Антитела" уже обратился в Подольский районный суд г. Киева с заявлением о расторжении брака.
О персоне: Тарас Тополя
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
