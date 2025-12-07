"Больше чем флирт": Тарас Тополя заговорил о изменах после развода

Тарас Тополя считает себя ревнивым человеком.

Тарас Тополя про личную жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тарас Тополя высказался про измены в отношениях

Что он считает изменой

Украинский певец Тарас Тополя недавно заявил о разводе со своей женой Еленой Тополей, с которой был в браке 12 лет и воспитывал троих детей. Артист появился в студии "Радіо Люкс" и откровенно ответил на вопросы, затрагивающие его личную жизнь.

Музыкант откровенно поделился, какие действия партнеров в отношениях он считает изменой. Тополя признался, что считает себя ревнивым человеком и иногда бывает вспыльчивым. Также он заявил, что лично для него флирт с другим мужчиной считается изменой.

Тарас Тополя - жена Елена Тополя / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Зависит от того, как к нему (флирту — прим. ред.) относиться. Скорее — да (измена — прим. ред.), — ответил Тарас.

Изменой артист считает и поцелуи — Тополя считает их большим проступком, чем простой флирт.

"Немного больше чем флирт", — заметил музыкант.

Тарас Тополя интервью / скрин из видео YouTube

Тарас Тополя — развод с Еленой Тополей

Украинские артисты Тарас и Елена Тополи объявили о решении развестись 1 декабря 2025 года. Пара не назвала причину расставания, но заверила поклонников, что они сохраняют хорошие отношения ради общих детей. Фронтмен группы "Антитела" уже обратился в Подольский районный суд г. Киева с заявлением о расторжении брака.

Тарас Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

