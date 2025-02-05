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"Дай мне покой": Александр Терен публично обратился к Инне Белень - причина

Элина Чигис
5 февраля 2025, 12:18
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Александр Терен рассказал о сложном периоде.
Инна Белень, Александр Терен
Александр Терен расстался с Инной Белень / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень, Александр Терен

Кратко:

  • Александр Терен вышел на связь с поклонниками
  • "Холостяк" попросил бывшую возлюбленную не вести интриг

Украинский писатель и ветеран, а также главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен удивил, как закончился его роман с Инной Белень.

На своей странице в Instagram Терен решил сделать заявление о бывшей возлюбленной после хейта в его сторону. Оказывается, он не блокировал Инну в соцсетях, а просто отписался от ее страницы, ведь она скрывала от него свои сторис.

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"Как же тяжело мне это дается, но должен сделать сегодня еще один сторис по этому поводу. Я не блокировал Инну Белень. Я просто отписался от человека, который около месяца скрывал от меня свои сторис, что тоже видно на экране", — отметил Александр.

Также Терен заявил, что Белень игнорирует его сообщения, поэтому он решил публично попросить ее оставить его в покое.

"Инна, так как ты игнорируешь меня в мессенджерах и не отвечаешь, то напишу тебе это здесь. Пожалуйста, давай идти дальше отдельно без вымышленных ссор и интриг. Я не хочу для тебя ничего плохого, дай, пожалуйста, и мне покой в ответ. Спасибо!" – добавил ветеран.

Александр Терен о расставании с Инной Белень
Александр Терен о расставании с Инной Белень / фото: скрин instagram.com, Александр Терен

Шоу "Холостяк" - последние новости по теме

Как сообщал Главред, победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень поделилась, что после проекта не живет вместе с Александром Тереном, но они на тот момент состояли в отношениях.

Кроме этого, украинский ведущий Слава Демин рассказал о неудачной попытке пригласить на свидание одну из участниц "Холостяка". Девушка отказала ему, объяснив, что уже состоит в отношениях, и предложила лишь дружбу. Имя девушки не раскрыто, но есть предположение, что это могла быть Настя Анисимова.

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Кто такой Александр "Терен" Будько

Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.

По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

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