Дочь Мозговой засветила нежные поцелуи с невестой: романтическое путешествие пары

Старшая дочь украинской продюсерки Елены Мозговой, которая совершила камінгаут, показала романтическое путешествие вместе со своей невестой. Как раскрыла девушка в своем Instagram, они посетили венгерскую столицу Будапешт.
Пара насладилась прогулкой по вечернему городу, а 31-летняя Зоя Мозговая с радостью позировала на Цепном мосту, одной из основных достопримечательностей Будапешта. На фоне можно было разглядеть красиво подсвеченного Королевского дворца в Буде. Зоя Мозговая была одета в монохромный черный образ, но добавила к нему яркий акцент — трендовый платок, повязанный на сумку.
Также дочь продюсерки вместе со своей возлюбленной устроила небольшой импровизированный фотосет. Девушки позировали в фотобудке, улыбались друг другу, обнимались и обменивались нежными поцелуями.
Зоя Мозговая — каминг-аут
Старшая дочь украинской музыкальной продюсерки Елены Мозговой, Зоя Мозговая, публично сделала каминг-аут в июле 2024 года, раскрыв свои отношения с женщиной по имени Юлия. Ее избранница, Юлия, является предпринимательницей и имеет двух дочерей от предыдущих отношений. Сама Елена Мозговая поддержала дочь, пожелала ей счастья и посоветовала не обращать внимания на хейтеров. В мае 2025 года Зоя и Юлия объявили о своей помолвке, поделившись фото с кольцами.
Ранее Главред сообщал, что украинская продюсерка Елена Мозговая, которая недавно выехала из Украины вместе с дочкой от певца Дэвида Аксельрода, поделилась фотографиями из новой страны. Звезда рассказала, куда они отправились после Греции.
Также Елена Мозговая тронула поклонников откровенным признанием - она уже долгое время тяжело болеет. Мозговая отреагировала на фотографии американской модели Беллы Хадид, которая страдает болезнью Лайма, и поделилась своей историей.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
