"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

Продюсер выразила соболезнования американской модели Белле Хадид.

Елена Мозговая страдает от болезни Лайма / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

Елена Мозговая рассказала о своей болезни

От чего страдает продюсер

Известный украинский продюсер Елена Мозговая тронула поклонников откровенным признанием - она уже долгое время тяжело болеет. Мозговая отреагировала в своем Facebook на фотографии американской модели Беллы Хадид, которая страдает болезнью Лайма, и поделилась своей историей.

По словам продюсера, этот недуг почти невозможно преодолеть полностью, а облегчение может длиться лишь некоторое время.

"Эта болезнь только залечивается. Ты всегда ее чувствуешь: иногда больше, иногда меньше. Каждый день это борьба, а когда наслаивается еще и какой-то вирус, то вообще трудно", - рассказала о своем опыте Елена.

Елена Мозговая выступала на сцене несмотря на болезнь / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Мозговая раскрыла поклонникам, что совсем недавно болезнь снова дала о себе знать. Несмотря на это, ей пришлось выступать на сцене.

"Недавно у меня так было, но у меня не было выбора. Должна была встать, потому что два концерта, невероятное количество людей задействовано. Вечером надо было выходить на сцену с температурой, и еще и стресс из-за тревог и задержек концертов... Но такая она жизнь, сейчас всем трудно", - написала продюсер.

Елена Мозговая выразила соболезнования Белле Хадид / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Елена выразила соболезнования всем, кто борется с этим тяжелым недугом.

"Сочувствую Белле и всем, кто перенес и носит в себе эту болезнь. Это действительно непросто", - подытожила Мозговая.

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Участвовала в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.)

