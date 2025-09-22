Укр
"Гордые": Оля Фреймут впервые за долгое время показала младшую дочь

Кристина Трохимчук
22 сентября 2025, 10:24
18
Восьмилетняя дочь телеведущей Евдокия не забывает об Украине.
Оля Фреймут
Оля Фреймут показала дочь Евдокию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Фреймут

Вы узнаете:

  • Как выглядит младшая дочь Оли Фреймут
  • Как Евдокия поддерживает связь с Украиной

Украинская телеведущая Оля Фреймут, которая сейчас проживает с семьей в Лондоне, впервые за долгое время показала свою младшую дочь Евдокию. Несмотря на жизнь за границей, девочка активно поддерживает связь с родной страной.

Фреймут поделилась радостной новостью в своем Instagram: восьмилетнюю Евдокию приняли в ячейку украинской скаутской организации "Пласт" в Великобритании. Организация воспитывает молодежь в духе патриотизма, лидерства и служения обществу.

видео дня
Оля Фреймут
Дочь Оли Фреймут вступила в "Пласт" / фото: instagram.com, Оля Фреймут

Телеведущая опубликовала фотографию дочери и видео с церемонии, где украинские дети пели патриотическую песню.

"Гордые. Евдокию взяли в Пласт", - коротко подписала фото Оля Фреймут.

Также ведущая выложила фотографию с лондонскими пластунами. После официальной части мероприятия дети занимались различными активностями на свежем воздухе.

Оля Фреймут
Оля Фреймут с лондонскими пластунами / фото: instagram.com, Оля Фреймут

Оля Фреймут - дети

У телеведущей трое детей. Старшая дочь Злата Митчелл родилась от отношений с британцем и уже строит собственную карьеру модели и певицы. В браке с генеральным продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко Фреймут родила сына Валерия и дочь Евдокию. Звезда время от времени делится с подписчиками семейными моментами, при этом стараясь ограждать детей от чрезмерного внимания публики.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная украинская телеведущая Оля Фреймут объяснила, почему ее муж до сих пор не может официально отказаться от российского паспорта. По словам звезды, это связано с бюрократическими сложностями: для аннулирования документа необходимо лично ехать в РФ.

Также Оля Фреймут призналась, что ее муж нравился коллеге Маше Ефросининой. По словам звезды, это не является тайной, ведь об этом неоднократно писали в СМИ. Кроме того, она рассказала, что Маша Ефросинина разговаривала на русском языке и считала ее селючкой, потому что ведущая говорила на украинском.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Фреймут

Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Коник, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале", а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором Школы панянок" в реалити-шоу "Від пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ольга Фреймут новости шоу бизнеса
