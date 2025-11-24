Джамала впервые показала лицо полуторагодовалого сына

Вкратце:
- Младшему сыну Джамалы исполнилось 1.5 года
- В честь праздника артистка показала снимки с малышом и его братьями
Певица Джамала - многодетная мама. Сегодня младшему из ее троих сыновей исполнилось полтора года. В честь особенной для Алима и его семьи дня артистка устроила небольшой праздник.
Джамала украсила комнату воздушными шариками, и преподнесла имениннику торт. Фотографиями с семейной вечеринки она поделилась в Telegram. "Каждое утро особенное. Сегодня 1.5 года. Почтенный возраст", - подписала снимки певица.
В кадр попали и сама Джа, и все ее дети - Эмир-Рахман, Селим-Гирай и Алим. Также поклонникам артистки удалось впервые рассмотреть лицо самого младшего мальчика - прежде она не показывала малыша с такого ракурса.
О персоне: Джамала
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
