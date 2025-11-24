Укр
Джамала впервые показала лицо полуторагодовалого сына

Анна Подгорная
24 ноября 2025, 23:21
Певица поделилась уютными фото со своими детьми.
Джамала
Джамала дети - певица показала младшего сына / коллаж: Главред, фото: t.me/jamalajaaaa

Вкратце:

  • Младшему сыну Джамалы исполнилось 1.5 года
  • В честь праздника артистка показала снимки с малышом и его братьями

Певица Джамала - многодетная мама. Сегодня младшему из ее троих сыновей исполнилось полтора года. В честь особенной для Алима и его семьи дня артистка устроила небольшой праздник.

Джамала украсила комнату воздушными шариками, и преподнесла имениннику торт. Фотографиями с семейной вечеринки она поделилась в Telegram. "Каждое утро особенное. Сегодня 1.5 года. Почтенный возраст", - подписала снимки певица.

В кадр попали и сама Джа, и все ее дети - Эмир-Рахман, Селим-Гирай и Алим. Также поклонникам артистки удалось впервые рассмотреть лицо самого младшего мальчика - прежде она не показывала малыша с такого ракурса.

Джамала с детьми
Джамала дети - певица показала младшего сына / фото: t.me/jamalajaaaa
Джамала с детьми
Джамала дети - певица показала младшего сына / фото: t.me/jamalajaaaa

О персоне: Джамала

Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Детская головоломка со спичками, которую решат не все взрослые

14:51

Не боятся ржавчины: названы модели авто с самой надежной защитой кузова

14:49

Урожай не подведет: огородница озвучила лучшее время для посадки моркови под зиму

