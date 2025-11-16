"Вау": после экстремального преображения Джамалу перепутали с Шер

Вкратце:
- Джамала прошла преображение от Егора Андрюшина
- Почитатели таланта звезды не ожидали настолько ярких перемен
Певица Джамала смело экспериментирует с музыкальными стилями и сценическими образами - неординарный голос она умело подчеркивает необычными нарядами и аксессуарами. Однако многогранность артистки недавно удивила поклонников совершенно новой стороной.
Джамала попала в кресло к звездному визажисту Егору Андрюшину, который провел для нее свое фирменное перевоплощение. Так в социальных сетях исполнительница появилась со светлыми волосами с розовым подтоном и голубыми глазами. Наряд и макияж в пастельных тонах мягко подчеркнул ее красоту.
В комментариях фанаты Джамалы отмечают, что новый образ ей очень к лицу - женственный, нежный и совершенно неожиданный. Также певицу в таком виде сравнивают с Шер, луки которой также отличаются стилем и богатой фантазией.
О персоне: Джамала
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
