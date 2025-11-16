"Вау": после экстремального преображения Джамалу перепутали с Шер

Джамала решилась на кардинальную смену внешности.

https://glavred.info/starnews/vau-posle-ekstremalnogo-preobrazheniya-dzhamalu-pereputali-s-sher-10715984.html Ссылка скопирована

Джамала фото - певица изменила внешность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Вкратце:

Джамала прошла преображение от Егора Андрюшина

Почитатели таланта звезды не ожидали настолько ярких перемен

Певица Джамала смело экспериментирует с музыкальными стилями и сценическими образами - неординарный голос она умело подчеркивает необычными нарядами и аксессуарами. Однако многогранность артистки недавно удивила поклонников совершенно новой стороной.

Джамала попала в кресло к звездному визажисту Егору Андрюшину, который провел для нее свое фирменное перевоплощение. Так в социальных сетях исполнительница появилась со светлыми волосами с розовым подтоном и голубыми глазами. Наряд и макияж в пастельных тонах мягко подчеркнул ее красоту.

видео дня

В комментариях фанаты Джамалы отмечают, что новый образ ей очень к лицу - женственный, нежный и совершенно неожиданный. Также певицу в таком виде сравнивают с Шер, луки которой также отличаются стилем и богатой фантазией.

Джамала фото - певица изменила внешность / instagram.com/egor_mua

Джамала фото - певица изменила внешность / instagram.com/egor_mua

Джамала фото - певица изменила внешность / instagram.com/egor_mua

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о необычном предложении близкой встречи, которое получил украинский актер и главный герой 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк.

Также жених-военный Леси Никитюк поразил ведущую поступком во время его знакомства с будущей тещей. Поведение возлюбленного звезда принимает, как демонстрацию уверенности в себе и в отношениях.

Читайте также:

О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред