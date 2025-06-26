ИИ и новое возрождение: известная украинская рок-группа рассказала о личных битвах

Эксперименты с жанром и визуальным исполнением и глубокое исследование внутреннего мира - в новой песне Anothers.

https://glavred.info/starnews/ii-i-novoe-vozrozhdenie-izvestnaya-ukrainskaya-rok-gruppa-rasskazala-o-lichnyh-bitvah-10676648.html Ссылка скопирована

Anothers Ренессанс - клип, значение, дата премьеры / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Украинская рок-группа Anothers уже почти 20 лет занимается созданием качественной музыки. В эпоху активного развития искусственного интеллекта и его применения в различных сферах коллектив не отстает.

К примеру, уже 27 июня на музыкальных платформах состоится премьера песни "Ренессанс" вместе с клипом. Ролик создан при участии ИИ: ожившие фото, сгенерированные образы и сюжет о внутреннем мире героя, который меняется вместе с ним.

Перемены, преодоление и новое начало - вот главные идейные точки трека "Ренессанс". "Эта песня - о наших личных битвах. О том, как проходить сквозь сложные этапы, не терять себя и становиться прозрачным к изменениям. Мы все иногда падаем, но именно через это обретаем шанс на новое дыхание", - поделился фронтмен Anothers.

видео дня

Также коллектив решил поэкспериментировать со звучанием, и придал новой песне софт-металлического звучания. С результатами трудов Anothers желающие уже могут ознакомиться тут.

Anothers Ренессанс - клип, значение, дата премьеры / Пресс-служба

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об особенностях костюма, в котором президент Украины Владимир Зеленский появился на одном из мероприятий недавнего Саммита НАТО. Это первый лук, приближенный к классическому, за более чем три года полномасштабной войны.

Также украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, почему хотела уйти от своего мужа Арсена Мирзояна, и раскрыла детали их семейного кризиса, связанного с появлением общего ребенка.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред