ИИ и новое возрождение: известная украинская рок-группа рассказала о личных битвах

Украинская рок-группа Anothers уже почти 20 лет занимается созданием качественной музыки. В эпоху активного развития искусственного интеллекта и его применения в различных сферах коллектив не отстает.
К примеру, уже 27 июня на музыкальных платформах состоится премьера песни "Ренессанс" вместе с клипом. Ролик создан при участии ИИ: ожившие фото, сгенерированные образы и сюжет о внутреннем мире героя, который меняется вместе с ним.
Перемены, преодоление и новое начало - вот главные идейные точки трека "Ренессанс". "Эта песня - о наших личных битвах. О том, как проходить сквозь сложные этапы, не терять себя и становиться прозрачным к изменениям. Мы все иногда падаем, но именно через это обретаем шанс на новое дыхание", - поделился фронтмен Anothers.
Также коллектив решил поэкспериментировать со звучанием, и придал новой песне софт-металлического звучания. С результатами трудов Anothers желающие уже могут ознакомиться тут.
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