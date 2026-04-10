В террористической России требуют отменить Лорак за то, что та "годами финансировала ВСУ".

Ани Лорак заступилась за свой паспорт

В террористической России сгущаются тучи над некогда украинской певицей Ани Лорак, которая несмотря на туры и награды, так и не стала своей для россиян.

Так, в недавнем интервью запроданке пришлось отвечать за свой украинский паспорт, так как ее новые соотечественники требовали отменить ее по "всея руси".

Лорак же решила постоять за себя и в одном из публичных появлений она "прошлась" по тем, кто требует запретить ее выступления за украинский паспорт.

Соответствующим видео поделились российские пропагандисты в Телеграм.

"Ани Лорак посоветовала "делать профилактику" тем, кто требует её отменить", - пишут пропагандисты.

Как Лорак вступилась за украинский документ

"Знаете, всегда найдутся такие люди... Говорят, что весна влечет за собой обострение психологических, ой, психических заболеваний. Поэтому им нужно делать профилактику", - выдала предательница Лорак.

В комментариях к посту тут же Лорак указали на ее место граждане РФ.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

