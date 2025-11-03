"Любой взвоет": предательница Тодоренко уничтожила свой брак

Влад Топалов недоволен своей женой Региной Тодоренко.

https://glavred.info/starnews/lyuboy-vzvoet-predatelnica-todorenko-unichtozhila-svoy-brak-10711787.html Ссылка скопирована

Регина Тодоренко на грани развода с Владом Топаловым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Вы узнаете:

Брак Регины Тодоренко на грани развода

Что не нравится Владу Топалову

В сети продолжают циркулировать слухи о разладе в браке предательницы Украины, ведущей Регины Тодоренко, и ее мужа Влада Топалова. На проблемы в паре ранее намекала певица Наталья Подольская, но только сейчас Telegram-каналы опубликовали подробности о том, что именно не устраивает мужа запроданки.

По словам близкого друга Влада Топалова, он крайне недоволен постоянной занятостью жены. Супруг жаловался в близком кругу, что у пары дети рождаются чаще, чем у Влада случаются супружеские взаимодействия с Региной. Кроме того, Тодоренко сразу после родов активно вернулась к работе, что полностью забирает ее время и оставляет мужа у разбитого корыта.

видео дня

Регина Тодоренко и Влад Топалов - личная жизнь / фото: t.me/todorenkoregina

"Регина всю себя отдает работе и детям, а Владу ничего не остается, лишь смотреть на спящую жену. Тут любой взвоет. Он же живой человек!", — пожаловался друг певца.

Муж запроданки, по словам источника, недоволен таким раскладом, ведь, по его мнению, все женщины рожают, но при этом находят время и для мужа. Однако для Регины на первом месте стоит заработок денег.

Регина Тодоренко и Влад Топалов - дети / фото: t.me/todorenkoregina

"Все женщины рожают, но ведь стараются, чтобы мужик не чувствовал себя сиротой при живой жене", — поделился инсайдер.

В то же время некоторые знакомые пары утверждают, что предательница Украины спешит заработать максимальное количество денег не просто так. По их словам, Тодоренко уже не может полностью доверять своему мужу и стремится создать финансовую подушку безопасности для себя и детей.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что слухи о том, что предательница Украины Регина Тодоренко находится на грани развода с мужем Владом Топаловым, продолжают набирать обороты. Запроданка сообщила, что уже вернулась к работе с четырехмесячным ребенком на руках.

Также украинский ведущий Андрей Бедняков, который ранее сотрудничал с предательницей Украины Региной Тодоренко в популярном шоу "Орел и решка", высказался о бывшей коллеге. Ведущий передал привет предательнице в своем YouTube-шоу

Вас может заинтересовать:

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред