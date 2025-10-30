Брак Регины Тодоренко и Влада Топалова на грани развода.

Регина Тодоренко недавно родила сына / фото: t.me/todorenkoregina

Вы узнаете:

Почему Тодоренко работает с ребенком на руках

Что происходит в ее браке с Топаловым

Слухи о том, что предательница Украины Регина Тодоренко находится на грани развода с мужем Владом Топаловым, продолжают набирать обороты. В своем Telegram-канале запроданка сообщила, что уже вернулась к работе с четырехмесячным ребенком на руках.

Тодоренко попыталась представить это решение как вынужденную меру ради карьеры, подчеркнув, что артистам нельзя надолго выпадать из профессии, если они хотят оставаться востребованными.

"Возможно, это мое субъективное мнение, но артистам нельзя выпадать из профессии даже на короткий период, если они хотят и дальше быть в строю", — написала запроданка.

Регина Тодоренко родила третьего ребенка / фото: t.me/todorenkoregina

Однако, как утверждают знакомые телеведущей, дело не только в карьере. По их словам, Тодоренко вынуждена думать, как самостоятельно обеспечивать семью, поскольку больше не может рассчитывать на поддержку мужа.

"Регина хочет дать своим мальчишкам все самое лучшее, делать их счастливыми. А как это сделаешь без денег? Вот и приходится ей крутиться, с мужем же все не очень хорошо", — рассказывают близкие ведущей.

Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Ранее о проблемах в семье Регины намекнула певица Наталья Подольская. Она заявила, что запроданка полностью ушла в быт и заботу о детях, что негативно сказалось на ее отношениях с Топаловым. По данным СМИ, Регина сильно обиделась на подругу за подобную откровенность о ее личной жизни.

Ранее Главред сообщал, что украинский ведущий Андрей Бедняков, который ранее сотрудничал с предательницей Украины Региной Тодоренко в популярном шоу "Орел и решка", высказался о бывшей коллеге. Ведущий передал привет предательнице в своем YouTube-шоу

Также запроданка Регина Тодоренко столкнулась с жесткими реалиями многодетного материнства после рождения третьего сына в США. Несмотря на роскошные условия в частной клинике в Маями, третьи роды оставили значительный след на ее здоровье.

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

