Машину Коляденко разбили в Киеве - детали

Филипп Коляденко, а точнее его автомобиль, стал жертвой чужой несдержанности.

Филипп Коляденко сейчас - кто-то повредил автомобиль музыканта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Украинский музыкант Филипп Коляденко (Kadnay, Phil It) столкнулся со своеобразным проявлением чувств от фанатов. По крайней мере именно такое предположение сделал артист, когда увидел свою разбитую машину.

На следующий день после выступления Phil It Коляденко в своем блоге в Telegram опубликовал фото - автомобиль чье лобовое стекло разбито, и полностью усеяно паутиной из трещин. Однако к неприятной ситуации Филипп отнесся с позитивом.

Он предположил, что акт вандализма связан с сильными эмоциями поклонников, положительными или отрицательными, которые возникли после недавнего концерта. "Кому-то настолько не понравился концерт? Или это наоборот - экстаз", - написал музыкант.

Филипп Коляденко сейчас - кто-то повредил автомобиль музыканта / фото: t.me/phillit_music

