Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-террористе РФ и поддерживает политику Кремля, рассказала о том, где планирует жить ее дочь с особенностями, которой уже 26 лет.
Как пишут российские пропагандисты, Милявская рассказала, что ее дочь решила жить отдельно и продолжает получать образование. Между тем, она также добавила, что ее дочь съехать от бабушки и матери.
Однако особенная девочка Лолиты не хочет жить в террористической России.
"Молодец! Горжусь своим ребенком очень сильно! Для меня каждый ее шаг - это спасибо богу", - хвастается артистка.
Лолита также говорит, что она сама решила не перевозить девочку в Россию. "Климат, спокойствие, отсутствие агрессии - это очень важно, в первую очередь. Поэтому я не буду перевозить ее, меня устраивает моя болгарская деревня с ее миролюбивыми людьми. Для Евы - Москва - это чужой город, это стресс, поэтому нет и мы с ней на эту тему говорили", - добавляет путинистка.
По словам Лолиты, ей важно, чтобы дочь была эмпатичным человеком. "И мне совершенно плевать, будет ли она зарабатывать деньги", - добавляет она.
