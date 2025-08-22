Путинистка Лолита сделала странное заявление относительно своей дочери, которая долгое время жила в Киеве.

Лолита Милявская и ее дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Кратко:

О чем сообщила Лолита

Какое решение она приняла в отношении дочери

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-террористе РФ и поддерживает политику Кремля, рассказала о том, где планирует жить ее дочь с особенностями, которой уже 26 лет.

Как пишут российские пропагандисты, Милявская рассказала, что ее дочь решила жить отдельно и продолжает получать образование. Между тем, она также добавила, что ее дочь съехать от бабушки и матери.

Что говорит Лолита / фото: скрин t.me/lolitamilyavskaya

Однако особенная девочка Лолиты не хочет жить в террористической России.

"Молодец! Горжусь своим ребенком очень сильно! Для меня каждый ее шаг - это спасибо богу", - хвастается артистка.

Лолита также говорит, что она сама решила не перевозить девочку в Россию. "Климат, спокойствие, отсутствие агрессии - это очень важно, в первую очередь. Поэтому я не буду перевозить ее, меня устраивает моя болгарская деревня с ее миролюбивыми людьми. Для Евы - Москва - это чужой город, это стресс, поэтому нет и мы с ней на эту тему говорили", - добавляет путинистка.

По словам Лолиты, ей важно, чтобы дочь была эмпатичным человеком. "И мне совершенно плевать, будет ли она зарабатывать деньги", - добавляет она.

О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

