"Мы боремся": Высоцкая впервые заговорила о состоянии дочери

Высоцкая и Кончаловский стали родителями / Коллаж Главред, фото Стархит, РБК

Российская телеведущая Юлия Высоцкая, которая прославилась своими кулинарными шоу, впервые заговорила о состоянии своей дочери.

Как известно, Высоцкая и Кончаловский с семьей много лет назад попали в ДТП во Франции, где сильно пострадала их дочь.

В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале Fame Time 52-летняя актриса призналась, что они вместе Кончаловским, продолжают бороться за её жизнь и здоровье.

Юлия Высоцкая продолжает бороться за дочь / edimdoma.ru

"Мы попали в аварию. Маруся была не пристёгнута на заднем сиденье и пострадала сильно, тяжело. Мы боремся. У нас идёт жизнь, и мы будем бороться до самого конца. У меня прекрасная помощь. Есть медперсонал, который помогает очень серьёзно в поддержании, в реабилитации, во всех делах", — рассказала она.

Дочь Высоцкой долгое время находится в коме / Фото РосСМИ

Ведущая добавила, что сейчас Машей занимаются российские специалисты. "Мы всё время пробуем что-то новое, но это нелегко", — сказала Высоцкая.

