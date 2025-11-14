"Мы боремся": Высоцкая впервые заговорила о состоянии дочери

Кратко:
Российская телеведущая Юлия Высоцкая, которая прославилась своими кулинарными шоу, впервые заговорила о состоянии своей дочери.
Как известно, Высоцкая и Кончаловский с семьей много лет назад попали в ДТП во Франции, где сильно пострадала их дочь.
В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале Fame Time 52-летняя актриса призналась, что они вместе Кончаловским, продолжают бороться за её жизнь и здоровье.
"Мы попали в аварию. Маруся была не пристёгнута на заднем сиденье и пострадала сильно, тяжело. Мы боремся. У нас идёт жизнь, и мы будем бороться до самого конца. У меня прекрасная помощь. Есть медперсонал, который помогает очень серьёзно в поддержании, в реабилитации, во всех делах", — рассказала она.
Ведущая добавила, что сейчас Машей занимаются российские специалисты. "Мы всё время пробуем что-то новое, но это нелегко", — сказала Высоцкая.
