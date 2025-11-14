Появилось чудо: Высоцкая и Кончаловский стали родителями

Кратко:
Российская телеведущая Юлия Высоцкая, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Кончаловским, стали родителями в третий раз.
Как известно, у пары было двое детей - мальчик и девочка. После страшного ДТП дочь Высоцкой долгое время находилась в коме и не смогла вернуться к нормальной жизни.
Теперь же, как пишут российские пропагандисты, режиссер и его жена усыновили девочку.
"Часто думали о том, чтобы усыновить/удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года", — рассказала Высоцкая в интервью.
О персоне: Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая - российская и белорусская актриса театра и кино, писательница, телеведущая и ресторатор. Заслуженная артистка России. Лауреат премий "Золотой орёл", "ТЭФИ" и "Ника". Как актриса наиболее известна по ролям в фильмах своего мужа Андрея Кончаловского.
Она также долгое время снимала авторскую программу о кулинарии. Впоследствии многие ролики из этой программы стали мемами.
