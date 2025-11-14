Появилось чудо: Высоцкая и Кончаловский стали родителями

Пара сообщила новость, которую скрывала долгое время от всех.

Юлия Высоцкая стала матерью девочки / Коллаж Главред, фото скриншот

Российская телеведущая Юлия Высоцкая, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Кончаловским, стали родителями в третий раз.

Как известно, у пары было двое детей - мальчик и девочка. После страшного ДТП дочь Высоцкой долгое время находилась в коме и не смогла вернуться к нормальной жизни.

Юлия Высоцкая рассказала о семье/ edimdoma.ru

Теперь же, как пишут российские пропагандисты, режиссер и его жена усыновили девочку.

"Часто думали о том, чтобы усыновить/удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года", — рассказала Высоцкая в интервью.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая / фото:peoples.ru

О персоне: Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая - российская и белорусская актриса театра и кино, писательница, телеведущая и ресторатор. Заслуженная артистка России. Лауреат премий "Золотой орёл", "ТЭФИ" и "Ника". Как актриса наиболее известна по ролям в фильмах своего мужа Андрея Кончаловского. Она также долгое время снимала авторскую программу о кулинарии. Впоследствии многие ролики из этой программы стали мемами.

