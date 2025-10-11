Кратко:
- Королева вышла в свет с невесткой
- Зачем певица берет с собой Мелиссу
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении России в Украину, появилась на одном из мероприятий с невесткой Мелиссой Глушко.
Как сообщают российские пропагандисты, сделала она это ради знакомств девушки с полезными людьми.
"На днях Королеву с невесткой заметили на презентации нового клипа диждея Кати Гусевой. Пока певица в необычном платье с петухом на груди общалась с гостями, Мелисса делала селфи и снимала угощения на столе. Говорят, что Наташа пыталась познакомить Мелиссу с полезными людьми, но та особого интереса к общению с окружающими не проявляла, а старалась хорошо поесть и просто приятно провести время.", - отметили росСМИ.
Кстати, Мелисса больше ела и хвасталась в соцсетях бутербродами с красной икрой и другими закусками.
Что Наташа Королева говорила о войне в Украине
Наташа Королева молчит о войне в Украине и продолжает выступать перед россиянами, также однажды она выступила в Кремле с шоу-балетом, одетым в цвета русского флага, на баннере был пионерский значок с лицом Королевой вместо Ленина. А вот муж артистки Сергей Глушко не только в восторге от нападения РФ на Украину, но даже хотел идти на фронт воевать против украинцев.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
