"На столе": что невестка Наташи Королевой вытворяла на людях

Наташа Королева не упустила возможность вывести невестку в люди.

Наташа Королева провела время с невесткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Глушко

Кратко:

Королева вышла в свет с невесткой

Зачем певица берет с собой Мелиссу

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении России в Украину, появилась на одном из мероприятий с невесткой Мелиссой Глушко.

Как сообщают российские пропагандисты, сделала она это ради знакомств девушки с полезными людьми.

"На днях Королеву с невесткой заметили на презентации нового клипа диждея Кати Гусевой. Пока певица в необычном платье с петухом на груди общалась с гостями, Мелисса делала селфи и снимала угощения на столе. Говорят, что Наташа пыталась познакомить Мелиссу с полезными людьми, но та особого интереса к общению с окружающими не проявляла, а старалась хорошо поесть и просто приятно провести время.", - отметили росСМИ.

Невестка Наташи Королевой на светском мероприятии / фото: скрин t.me/Ego_svita/

Кстати, Мелисса больше ела и хвасталась в соцсетях бутербродами с красной икрой и другими закусками.

Наташа Королева продолжает выступать в РФ / фото: instagram.com, Наташа Королева

Что Наташа Королева говорила о войне в Украине

Наташа Королева молчит о войне в Украине и продолжает выступать перед россиянами, также однажды она выступила в Кремле с шоу-балетом, одетым в цвета русского флага, на баннере был пионерский значок с лицом Королевой вместо Ленина. А вот муж артистки Сергей Глушко не только в восторге от нападения РФ на Украину, но даже хотел идти на фронт воевать против украинцев.

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

