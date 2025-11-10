Невеста Дмитрия Кулебы раскрыла детали их помолвки

Светлана Павелецкая не стала скрывать, как именно дипломат решил позвать ее замуж.

Дмитрий Кулеба жена - Светлана Павелецкая рассказала о помолвке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая обручились

Бизнесвумен раскрыла, какой была их помолвка

На днях украинский дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и бизнесвумен Светлана Павелецкая объявили о помолвке. Пара вместе уже более четырех лет.

Несмотря на то, что ранее и Дмитрий, и его избранница утверждали, что официальный брак для них - лишь формальность, помолвке влюбленные очень счастливы. Недавно Светлана рассказала, как ее возлюбленный делал ей предложение.

В беседе с блогершей Ангелиной Пичик Павелецкая с улыбкой отметила, что все было очень традиционно: "На одном колене. С детьми (у Кулебы двое детей от предыдущих отношений, в Павелецкой один ребенок - прим. редактора). Это было очень мило". Деятель в свою очередь отметил, что сделал предложение Светлане "в присутствии всех, кому это нужно".

Дмитрий Кулеба жена - Светлана Павелецкая рассказала о помолвке / фото: instagram.com/angelina_pichik

О персоне: Дмитрий Кулеба Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

