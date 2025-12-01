Укр
Поцелуи на камеру: MELOVIN впервые появился с женихом после громкой помолвки

Кристина Трохимчук
1 декабря 2025, 11:22
Певец MELOVIN недавно обручился с парамедиком Петром Злотей.
MELOVIN
MELOVIN показался с женихом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, MELOVIN

Вы узнаете:

  • Певец MELOVIN выложил новые фото с женихом
  • Как отреагировали поклонники певца

Украинский певец MELOVIN, который недавно получил предложение руки и сердца от своего партнера, инструктора и парамедика Вооруженных Сил Украины Петра Злоти, выложил новые фото с женихом. В Instagram знаменитость поделился тем, как прошел его ноябрь.

На снимках певец и его избранник позировали в объятиях. Пара не стеснялась проявлять свои чувства — жених артиста нежно целовал любимого в щеку. MELOVIN выглядел счастливым и улыбчивым. Но настоящей звездой этой спонтанной фотосессии в лифте стала обувь певца в виде волчьих лап с когтями.

MELOVIN с будущим мужем - Петром Злотей
MELOVIN с будущим мужем - Петром Злотей / фото: instagram.com, MELOVIN

Поклонники исполнителя с радостью отреагировали на новые снимки с будущим мужем. Они оценили нежные проявления чувств пары, а также вкус артиста в выборе необычной обуви.

"Я не могу, какая милая и просто исполненная счастья карусель. Ребята такие милые, любви вам и взаимопонимания. И эти тапульки, есть историческое фото с мита, где Мел в этих подкрадулях"

MELOVIN
MELOVIN сделали предложение / фото: instagram.com, MELOVIN

"Знаете, единственное, что приятно смотреть в эти страшные времена (когда гибнут люди и разрушаются дома), это когда люди счастливы, и не важно, это два мужчины или две женщины или мужчина и женщина. Любовь побеждает тьму"

"Любовь бывает разной и она прекрасна во всех ее проявлениях"

MELOVIN — личная жизнь

Украинский певец MELOVIN 23 ноября неожиданно объявил о помолвке с военнослужащим Петром Злотей, впервые опубликовав фото своего избранника. Публичное предложение было сделано в центре Киева на Майдане Независимости, где партнер артиста, одетый в военную форму, встал на колено с кольцом и букетом роз. Певец ответил согласием.

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

