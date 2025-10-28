Подозрение объявили: Филиппа Киркорова могут посадить в тюрьму

Вы узнаете:
- СБУ "взялась" за путиниста Киркорова
- Какой срок ему грозит
Сегодня, 28 октября, стало известно о том, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому певцу Филиппу Киркорову, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину.
Как сообщили на сайте Генерального прокурора Украины, путиниста подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированные территории. Также Киркоров распространяет пропагандистские нарративы.
"Киркоров Ф.Б., поддерживая незаконные действия российских властей, направленные на нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, 18.03.2021 принимал активное участие в митинге-концерте, который состоялся на стадионе "Лужники" в г. Москва, где прямо высказывался в поддержку РФ по аннексии АРК", - написано в сообщении.
Киркоров ездил с концертами на оккупированный Донбасс и участвовал в развлекательных мероприятиях для оккупационной армии РФ.
Путинисту грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
