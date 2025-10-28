Подозрение объявили: Филиппа Киркорова могут посадить в тюрьму

Филипп Киркоров часто бывает в оккупированном Крыму.

Филипп Киркоров поплатится за позицию / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

СБУ "взялась" за путиниста Киркорова

Какой срок ему грозит

Сегодня, 28 октября, стало известно о том, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому певцу Филиппу Киркорову, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину.

Как сообщили на сайте Генерального прокурора Украины, путиниста подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированные территории. Также Киркоров распространяет пропагандистские нарративы.

Сообщение о подозрении Филиппу Киркорову / фото: скрин gp.gov.ua/

"Киркоров Ф.Б., поддерживая незаконные действия российских властей, направленные на нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, 18.03.2021 принимал активное участие в митинге-концерте, который состоялся на стадионе "Лужники" в г. Москва, где прямо высказывался в поддержку РФ по аннексии АРК", - написано в сообщении.

Филипп Киркоров / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Киркоров ездил с концертами на оккупированный Донбасс и участвовал в развлекательных мероприятиях для оккупационной армии РФ.

Путинисту грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

