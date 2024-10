Похоронила дочь и внучку: умерла мама Уитни Хьюстон

В возрасте 91 года умерла Сисси Хьюстон - американская поп-, соул- и госпэл-певица, лауреатка двух премий Грэмми, мама американской суперзвезды Уитни Хьюстон. Смерть наступила 7 октября в доме Хьюстон в Нью-Джерси в резульате болезни Альцгеймера.

В последние годы Сисси находилась под наблюдением хосписа. Последние минуты она провела в окружении семьи и близких.

Об этом изданию The Associated Press сообщила Пэт Хьюстон, ее невестка. "Наши сердца наполнены болью и печалью. Мы потеряли матриарха нашей семьи. Мама Сисси была сильной и выдающейся фигурой в нашей жизни. Женщина глубокой веры и убежденности, которая очень заботилась о семье, служении и обществе. Ее более чем семидесятилетняя карьера в музыке и индустрии развлечений останется на первом плане в наших сердцах", - говорится в официальном заявлении семьи покойной.

Сисси Хьюстон построила успешную музыкальную карьеру, пела на сцене вместе Аретой Франклин, Джимми Хендриксом и Элвисом Пресли. Она также была мамой одной из самых успешных певиц в истории музыки - Уитни Хьюстон. Увы, на жизнь Сисси выпало немало несчастий: она на 12 лет пережила свою звездную дочь и на 9 - юную внучку (Бобби Кристину Хьюстон-Браун, единственную дочь Уитни, которая умерла в возрасте 22 лет через три года после смерти мамы - прим. редактора).

Кто такая Уитни Хьюстон?

Уитни Хьюстон (9 августа 1963 - 11 февраля 2012) - американская актриса кино и телевидения, поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Статус суперзвезды закрепился за Хьюстон после выхода в 1992 году фильма "Телохранитель", в котором она сыграла одну из главных ролей и исполнила основные музыкальные партии. Баллада "I Will Always Love You" из этого фильма имела огромный успех, сообщает Википедия.