Престарелая тетка в штанах на булавке: что творится с Ани Лорак

Лорак до сих пор считает себя дивой, хотя многие видят в ней одну сплошную нелепость.

Ани Лорак новости - певица опозорилась своим новым творением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак решила поразить всех новой песней

Взамен певицу высмеивают за бессмысленную песню и странный мешковатый наряд

Ани Лорак не оставляет тщетных попыток "выбиться в люди" в стране-оккупанте: певица-предательница выпускает трек за треком, однако настоящих хитов в ее репертуаре давно уже нет.

Новую песню Лорак отчаянно пытается рекламировать в социальных сетях, однако в комментариях ее уже опустили с небес на землю. Бессмысленность текста и заезженность темы о несчастной любви вкупе с весьма посредственным исполнением уже набило ее слушателям оскомину.

Другим объектом для шуток стал наряд артистки, в котором она исполняла свой новый трек - особенно привлекли внимание мешковатые джинсы, у которых пояс перекошен так, будто держится на одной булавке. Комично также выглядит сама попытка Ани Лорак молодиться. "Все думает, что ей 20. Смешно, когда престарелая тетка хочет выглядеть, как тинейджеры", "Джинсы - это как будто сняли с Дяди Феди в 100 кг", "А почему джинсы на булавке?", "Смотри не упади, посмешище", - пишут артистке-предательнице в Instagram.

Ани Лорак новости - певица опозорилась своим новым творением / instagram.com/anilorak

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

