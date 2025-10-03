Кратко:
- Филипп Киркоров занялся семейным склепом
- К чему он готовится
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, готовит себе место в семейном склепе.
Как сообщают росСМИ, Киркоров намерен перезахоронить останки родственников в семейном склепе. По информации источника, певец готовит в нем место и для себя.
"Он понимает, что пора думать не только о нарядах со стразами. Филипп не уверен, что после его смерти дети будут ездить по могилам родственников в разных странах. А так все будут в одном месте. Если не Алла-Виктория или Мартин, то хоть кто-нибудь придет и порядок там наведет, почтит память", — заявили СМИ.
Кстати, друзья путиниста отметили, что после смерти отца Киркоров чаще задумывается о смерти и хочет быть готовым.
"Может, это на него так смерть отца повлияла. А может, прогнозы врачей не радуют", — добавили инсайдеры.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
