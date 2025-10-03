Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Прогнозы врачей не радуют": путинист Киркоров приготовился к смерти

Элина Чигис
3 октября 2025, 21:09
190
Филипп Киркоров активно занялся важным вопросом.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - здоровье / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Филипп Киркоров занялся семейным склепом
  • К чему он готовится

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, готовит себе место в семейном склепе.

видео дня

Как сообщают росСМИ, Киркоров намерен перезахоронить останки родственников в семейном склепе. По информации источника, певец готовит в нем место и для себя.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Он понимает, что пора думать не только о нарядах со стразами. Филипп не уверен, что после его смерти дети будут ездить по могилам родственников в разных странах. А так все будут в одном месте. Если не Алла-Виктория или Мартин, то хоть кто-нибудь придет и порядок там наведет, почтит память", — заявили СМИ.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кстати, друзья путиниста отметили, что после смерти отца Киркоров чаще задумывается о смерти и хочет быть готовым.

"Может, это на него так смерть отца повлияла. А может, прогнозы врачей не радуют", — добавили инсайдеры.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

22:10Политика
Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

21:42Жизнь
По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

21:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"

Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"

Последние новости

22:10

Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

21:42

Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

21:26

По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

21:09

Атаки по Украине возрастут зимой: разведка Эстонии назвала самую опасную цель РФ

21:09

"Прогнозы врачей не радуют": путинист Киркоров приготовился к смерти

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
20:50

Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

20:48

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

20:41

Не спасет даже Китай: эксперт рассказал, как прищучить Путина по-крупному

20:24

Еще одна область без света: россияне влупили по объекту энергетики

Реклама
20:20

Андрей Матюха и деятельность его фонда: цифровые решения, помощь больницам и международные проекты актуально

20:06

В жизни Кита Урбана нашли новую женщину, от Николь Кидман он может получить миллионы

19:55

Цены растут, как на дрожжах: популярный овощ подорожал на 14% за неделю

19:31

Влупит 0 градусов, будет сыпать снег и лить дождь: украинцев предупредили о непогоде

19:10

Терпеть никто не будет: Путин гарантирует своему населению холодную и темную зимумнение

19:05

"Такое делается без предупреждения": ПриватБанк "выносит приговор" пенсионерам

18:57

75 лет и 139 дней: Джокович и Чилич провели самый возрастной матч в ШанхаеВидео

18:48

Староконстантинов с 13 века сменил пять имен: откуда взялось современное название

18:48

Остановка поставок вооружений США Украине из-за шатдауна: важное заявление МИД

18:14

Не выглядят на свои годы: эти три даты рождения дарят вечную молодость

17:55

Терминалы, банкоматы и приложение не будут работать: ПриватБанк остановит все финансовые операции

Реклама
17:33

Китай "резко включается": неожиданный прогноз завершения войны в УкраинеВидео

17:29

Орбан: Судьба Украины – быть с Россией

17:23

Убийство Парубия заказала Россия - СБУ нашла "неопровержимые доказательства"

17:17

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик гладит рубашку за 85 сек

16:59

ВСУ могут выйти из важного города: известно, есть ли угроза "открытия ворот"

16:55

Будет мощным оберегом: что нужно повесить над дверью, приметы 4 октября

16:52

Обалденная намазка: форшмак по абсолютно новому рецептуВидео

16:46

Доллар и евро внезапно полетели вниз: новый курс валют на 6 октября

16:46

Принц Уильям рассказал, как дети отреагировали на рак Кейт Миддлтон

16:25

Газодобыча подверглась самой масштабной атаке: Свириденко раскрыла план РФ на зимуФото

16:24

Только две даты в октябре для хорошего урожая: когда сажать озимый лук

16:21

"Она прям взорвалась": продюсер Дорофеевой назвала конкурентов певицы

16:16

Четыре магнитных бури обрушатся на Украину: названы самые опасные даты

16:15

Время выходить из зоны комфорта: октябрь скоро изменит судьбу ТОП-4 знаков зодиака

16:09

Евро взлетит быстрее, чем доллар: банкир рассказал о курсе валют с понедельника

15:46

Отменяют концерты: путинистка Успенская вынуждено срочно ложится на операцию

15:40

Финансовый магнетизм: нумерологи раскрыли даты рождения истинных миллионеров

15:39

Как сказать "душніла" на украинском: языковед назвала неожиданные варианты

14:58

Октябрь озолотит трех знаков зодиака: кто вскоре станет еще богаче

14:54

"Покрошили" штурмовиков РФ и зачистили Вербовое: детали рейда ВСУ

Реклама
14:53

Почему коты так любят сидеть у окна: ответ точно удивит хозяев

14:50

Избил мать: российского актера приговорили к тюрьме

14:44

Придется заплатить более 6500 гривен: где водителям грозит штраф за цвет авто

14:25

Российскую актрису объявили в международный розыск за поддержку Украины

14:10

Возможна радиационная авария: Минэнерго прокомментировало ситуацию на ЗАЭС

13:59

"Четыре брака уже": Остап Ступка заговорил о женитьбе с 23-летней возлюбленной

13:56

Объявлена эвакуация: дроны налетели на НПЗ в России, поднимается дымВидео

13:55

Неожиданно простой трюк поможет тратить меньше: как сэкономить на отопленииВидео

13:53

Почему 4 октября нельзя шить и вышивать: какой церковный праздник

13:49

Что делать, когда соль окаменела: секретный лайфхак, который устранит проблему

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять