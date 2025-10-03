Нужен тест ДНК: Анастасия Стоцкая показала дочь - копию путиниста Киркорова

Анастасия Стоцкая проводит много времени с дочерью.

Анастасия Стоцкая - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кратко:

Анастасия Стоцкая вышла на прогулку

Как выглядит ее дочь Вера

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но молчит о террористической войне в родной стране, вышла на связь.

На своей странице в соцсетях Стоцкая показала прогулку с дочерью Верой. Девочка позировала в шапке, солнцезащитный очках, куртке и штанах оверсайз. Также на одном из снимков артистка показалась вместе с девочкой.

Дочь Анастасии Стоцкой / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

Анастасия редко показывает своих детей, но в этот раз сделала исключении. Кстати, сама Стоцкая перекрасила волосы, кажется, знаменитость старается стать блондинкой, ведь тон ее волос становится все светлее.

Анастасия Стоцкая с дочерью / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

От кого дети Анастасии Стоцкой

Уже много лет ходят разговоры о том, что Анастасия Стоцкая родила сына Александра и дочь Веру от российского певца-путиниста Филиппа Киркорова. Многие поклонники утверждают, что дети, как две капли воды похожи на артиста, а не на родного отца.

Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

О персоне: Анастасия Стоцкая Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).

В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.

Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

