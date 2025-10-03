Нужен тест ДНК: Анастасия Стоцкая показала дочь - копию путиниста Киркорова

Кратко:
- Анастасия Стоцкая вышла на прогулку
- Как выглядит ее дочь Вера
Российская певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но молчит о террористической войне в родной стране, вышла на связь.
На своей странице в соцсетях Стоцкая показала прогулку с дочерью Верой. Девочка позировала в шапке, солнцезащитный очках, куртке и штанах оверсайз. Также на одном из снимков артистка показалась вместе с девочкой.
Анастасия редко показывает своих детей, но в этот раз сделала исключении. Кстати, сама Стоцкая перекрасила волосы, кажется, знаменитость старается стать блондинкой, ведь тон ее волос становится все светлее.
От кого дети Анастасии Стоцкой
Уже много лет ходят разговоры о том, что Анастасия Стоцкая родила сына Александра и дочь Веру от российского певца-путиниста Филиппа Киркорова. Многие поклонники утверждают, что дети, как две капли воды похожи на артиста, а не на родного отца.
Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
О персоне: Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
