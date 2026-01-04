"Проходит лечение из-за контузии": Витвицкая рассказала о службе жениха-воина

Вы узнаете:
Популярная ведущая Соломия Витвицкая впервые за долгое время прокомментировала службу своего жениха Алексея Ситайло. В Instagram она резко высказалась в адрес тех, кто поставил под сомнение выполнение ее избранником боевых заданий в ВСУ.
Витвицкая поделилась, что ее жених сейчас проходит лечение после контузий. По ее словам, Алексей в последний раз возвращался домой на отдых в апреле.
"Мой жених в последний раз был в отпуске в апреле. Сейчас он проходит лечение из-за контузии", — сообщила ведущая.
Соломия отметила, что появление военнослужащего в ее соцсетях не означает, что он отдыхает. Ведущая заявила, что реальность службы в ВСУ намного сложнее, чем это может выглядеть в соцсетях. Витвицкая также подчеркнула, что не будет комментировать детали службы как своего жениха, так и других военных.
"Появление в кадре или рядом со мной не означает отдых. О деталях службы и состоянии здоровья я не комментирую и вообще не считаю корректным обсуждать службу, лечение или нагрузки военных на основе картинок из соцсетей. Реальность службы значительно сложнее, чем выглядит извне", — написала знаменитость.
