Путинист Стас Михайлов отправляет детей из РФ - что произошло

Вы узнаете:
- Какое решение принял Стас Михайлов по поводу детей
- Почему они не останутся в РФ
Российский певец Стас Михайлов, который восторженно поддержал террористическое вторжение РФ в Украину, решил не связывать судьбу своих детей с Россией. Пока артист заявлял, что все уехавшие знаменитости "еще приползут на коленях обратно", его собственные дети не видят будущего в стране-агрессоре, сообщают российские Telegram-каналы.
По словам знакомых певца, Стас и его супруга считают, что их дети должны стремиться стать влиятельными людьми, а для этого им необходимо заводить полезные знакомства и связи.
"Фира как-то говорила, что детям не нужно сидеть на одном месте, они должны уметь общаться с разными людьми, завязывать новые связи, вращаться в кругах, где решаются важные вопросы", — пишут инсайдеры.
Несмотря на показной путинизм Михайлова, в его семье не считают перспективным строить карьеру в России. Подобный вариант рассматривается лишь как запасной, если не удастся обосноваться за границей.
"Они со Стасом могут обеспечить их всем самым лучшим в России, но лучше пусть едут учиться за границу и потом пробуют строить там карьеру. А вернуться они всегда смогут", — делятся близкие Михайлова.
Стас Михайлов про войну в Украине
Российский певец Стас Михайлов активно поддерживает вторжение России в Украину. Он выражал поддержку действиям российского руководства, заявляя, что Россия якобы проводит "операцию по денацификации и демилитаризации" и не воюет с Украиной, а "освобождает ее".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что пока у предательницы Украины Регины Тодоренко не ладится в браке с Владом Топаловым, российские пропагандисты решили атаковать ее семью, которая живет в Украине. РосСМИ развернули целую кампанию, чтобы очернить репутацию двоюродной сестры запроданки.
Также украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров решил бороться со своим лишним весом и преждевременным старением. В программе "Мир наизнанку" ведущий рассказал, как ему удалось похудеть и сколько денег он на это потратил.
Вас может заинтересовать:
- Мисс Вселенная-2025: участница досрочно покинула конкурс
- В РФ напали на сестру Регины Тодоренко — как отреагировала запроданка
- "Мне не близка": предательница Ани Лорак ошеломила откровением о дочери
О персоне: Стас Михайлов
Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), сообщает Википедия.
В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред