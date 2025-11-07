Путинист Стас Михайлов отправляет детей из РФ - что произошло

Стас Михайлов не видит будущего для детей в террористической РФ.

Стас Михайлов хочет отправить детей из РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Стас Михайлов

Российский певец Стас Михайлов, который восторженно поддержал террористическое вторжение РФ в Украину, решил не связывать судьбу своих детей с Россией. Пока артист заявлял, что все уехавшие знаменитости "еще приползут на коленях обратно", его собственные дети не видят будущего в стране-агрессоре, сообщают российские Telegram-каналы.

По словам знакомых певца, Стас и его супруга считают, что их дети должны стремиться стать влиятельными людьми, а для этого им необходимо заводить полезные знакомства и связи.

Стас Михайлов с семьей / фото: instagram.com, Стас Михайлов

"Фира как-то говорила, что детям не нужно сидеть на одном месте, они должны уметь общаться с разными людьми, завязывать новые связи, вращаться в кругах, где решаются важные вопросы", — пишут инсайдеры.

Несмотря на показной путинизм Михайлова, в его семье не считают перспективным строить карьеру в России. Подобный вариант рассматривается лишь как запасной, если не удастся обосноваться за границей.

Стас Михайлов - дети / фото: instagram.com, Стас Михайлов

"Они со Стасом могут обеспечить их всем самым лучшим в России, но лучше пусть едут учиться за границу и потом пробуют строить там карьеру. А вернуться они всегда смогут", — делятся близкие Михайлова.

Стас Михайлов про войну в Украине

Российский певец Стас Михайлов активно поддерживает вторжение России в Украину. Он выражал поддержку действиям российского руководства, заявляя, что Россия якобы проводит "операцию по денацификации и демилитаризации" и не воюет с Украиной, а "освобождает ее".

О персоне: Стас Михайлов Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), сообщает Википедия.

В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.

