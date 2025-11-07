Укр
  3. Звёзды

Путинист Стас Михайлов отправляет детей из РФ - что произошло

Кристина Трохимчук
7 ноября 2025, 11:22
Стас Михайлов не видит будущего для детей в террористической РФ.
Стас Михайлов
Стас Михайлов хочет отправить детей из РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Стас Михайлов

Вы узнаете:

  • Какое решение принял Стас Михайлов по поводу детей
  • Почему они не останутся в РФ

Российский певец Стас Михайлов, который восторженно поддержал террористическое вторжение РФ в Украину, решил не связывать судьбу своих детей с Россией. Пока артист заявлял, что все уехавшие знаменитости "еще приползут на коленях обратно", его собственные дети не видят будущего в стране-агрессоре, сообщают российские Telegram-каналы.

По словам знакомых певца, Стас и его супруга считают, что их дети должны стремиться стать влиятельными людьми, а для этого им необходимо заводить полезные знакомства и связи.

Стас Михайлов с семьей
Стас Михайлов с семьей / фото: instagram.com, Стас Михайлов

"Фира как-то говорила, что детям не нужно сидеть на одном месте, они должны уметь общаться с разными людьми, завязывать новые связи, вращаться в кругах, где решаются важные вопросы", — пишут инсайдеры.

Несмотря на показной путинизм Михайлова, в его семье не считают перспективным строить карьеру в России. Подобный вариант рассматривается лишь как запасной, если не удастся обосноваться за границей.

Стас Михайлов
Стас Михайлов - дети / фото: instagram.com, Стас Михайлов

"Они со Стасом могут обеспечить их всем самым лучшим в России, но лучше пусть едут учиться за границу и потом пробуют строить там карьеру. А вернуться они всегда смогут", — делятся близкие Михайлова.

Стас Михайлов про войну в Украине

Российский певец Стас Михайлов активно поддерживает вторжение России в Украину. Он выражал поддержку действиям российского руководства, заявляя, что Россия якобы проводит "операцию по денацификации и демилитаризации" и не воюет с Украиной, а "освобождает ее".

Ранее Главред сообщал, что пока у предательницы Украины Регины Тодоренко не ладится в браке с Владом Топаловым, российские пропагандисты решили атаковать ее семью, которая живет в Украине. РосСМИ развернули целую кампанию, чтобы очернить репутацию двоюродной сестры запроданки.

Также украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров решил бороться со своим лишним весом и преждевременным старением. В программе "Мир наизнанку" ведущий рассказал, как ему удалось похудеть и сколько денег он на это потратил.

О персоне: Стас Михайлов

Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), сообщает Википедия.
В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Стас Михайлов новости шоу бизнеса
