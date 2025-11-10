Путинистку Ларису Долину хотели убить - что она сделала

Лариса Долина попала в неприятности.

Лариса Долина получала письма с угрозами / коллаж: Главред, фото: t.me, Лариса Долина

Кратко:

Возбуждено уголовное дело по поводу угроз Долиной

Как ей угрожали

Российской певице Ларисе Долиной, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ у ее родную страну, угрожали убийством.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, по факту угроз убийством артистке и ее представителю возбуждено уголовное дело. В сентябре 2024 года им поступали провокационные письма.

Лариса Долина требует защиту / фото: скрин t.me/rian_ru

"Год назад Долина и ее помощник столкнулись с угрозами. Неизвестные обещали убить их и взорвать машину, если артистка не заберет заявление из полиции. Напомним, что она обратилась к сотрудникам правоохранительных органов после того, как ее обманули мошенники и вынудили продать квартиру в Москве", - написали пропагандисты.

Кстати, пока ни артистка, ни ее представители не комментировали ситуацию.

Лариса Долина / фото: t.me, Лариса Долина

Продажа квартиры Ларисы Долиной

Напомним, предательница Долина продала свою квартиру и передала деньги мошенникам, а после того, как поняла, что стала жертвой аферы, захотела вернуть недвижимость через суд. Но в это время появилась новая хозяйка квартиры, затем суд признал сделку купли-продажи недействительной.

Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская в январе 2026 года планирует с детьми и мужем Валентином отправиться за границу отдыхать. Сначала они поедут в Варшаву, а затем уже дальше. Кстати, Наталья уточнила, что за время полномасштабной войны в Украине еще не покидала родную страну.

А также российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Украины, но молчит о террористическом нападении РФ на ее родную страну, провела сольный концерт в Москве. Артистка удивила своим откровенным видом в шортах, ведь обычно она выступает в брючных костюмах.

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

