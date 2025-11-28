Роскошная Селин Дион сделала редкий комментарий о своем здоровье

Селин Дион болеет долгое время, но порадовала поклонников новым видео.

Селин Дион показалась в новом видео / Коллаж Главред, фото скриншот

Легендарная канадская певица Селин Дион, которая в 2022 году поставила на паузу общественную жизнь и карьеру из-за редкого неврологического расстройства, синдрома мышечной скованности, порадовала поклонников новым видео.

Селин Дион выглядела счастливой и здоровой в своём последнем посте в Instagram, пожелав подписчикам счастливого Дня благодарения.

"Дорогие друзья! Сегодняшний день — прекрасное напоминание о том, что нужно замедлиться, сделать глубокий вдох и поблагодарить", — начала она видео в четверг, глядя прямо в камеру.

"Есть что-то невероятно сильное в встречах с любимыми людьми, будь то за столом, по телефону или просто в глубине души", - говорит роскошная Селин.

"Я так благодарна своей семье и нашим совместным мгновениям, которые так много значат для меня. Пусть ваш День благодарения будет наполнен радостью, миром и благодарностью за всё. Даже за мелочи. Счастливого Дня благодарения от меня и моей семьи… вам и вашим близким", — завершила она.

Селин Дион болеет долгое время / ua.depositphotos.com

Певица подписала пост следующим сообщением: "Желаю всем прекрасного и мирного Дня благодарения! Пусть ваш день будет наполнен любовью, благодарностью и драгоценными моментами с самыми дорогими вам людьми".

Селин Дион выглядит шикарно / Фото Instagram/celinedion

О персоне: Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира. Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.

