Розовая шляпа, девушка на лимузине и лимоны: мемы про "Холостяк" взорвали сеть

Вы узнаете:
- Вышел первый выпуск шоу "Холостяк-14"
- Какие моменты шоу стали мемами
Вчера в эфир вышел первый выпуск 14-го сезона романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский актер Тарас Цимбалюк.
Главред собрал самые яркие моменты премьеры, которые уже обсуждают в соцсетях.
Розовая шляпа
Одной из самых заметных участниц стала Ирина Пономаренко, которая привлекла внимание зрителей необычным образом. Для знакомства с Холостяком девушка выбрала яркую розовую пушистую шляпу. В сети ее стильный, но несколько эпатажный аксессуар мгновенно стал объектом шуток.
Девушка на лимузине
Настоящим фурором в соцсетях стало появление Ирины Пухи, которая приехала на знакомство с Тарасом на крыше лимузина. Ее эффектный выход прервал разговор другой участницы с Холостяком, мгновенно разлетелся по сети и стал настоящим сокровищем для мемов пользователей соцсетей. Сама Ирина с юмором отреагировала на внимание публики, отметив, что ее появление перебило даже популярность сбора лимонов в Монобанке.
Холостяк Тарас Цимбалюк
Не обошли вниманием и самого главного героя. Зрители шутили над свиданием Тараса Цимбалюка с фотографом Юлией, церемонией роз и продолжительностью выпуска, который растянули на две части - так, что зрителям даже не показали, кого именно актер выбрал на этот раз.
Ранее Главред сообщал, что украинский актер Тарас Цимбалюк, который стал главным героем шоу "Холостяк-14", рассказал о своих двух неудачных браках. В первом выпуске шоу он откровенно рассказал, что стало причиной разрыва с его женами.
Также известная украинская ведущая Леся Никитюк высказала свое мнение о главном герое шоу Тарасе Цимбалюке. Она опубликовала сториз, как смотрит первый эфир шоу "Холостяк" и была поражена образом актера в первом выпуске шоу.
О персоне: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
