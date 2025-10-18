Розовая шляпа, девушка на лимузине и лимоны: мемы про "Холостяк" взорвали сеть

В соцсетях обсуждают первый выпуск шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком.

Какие моменты "Холостяка" стали мемами / коллаж: Главред, скрин с видео: Холостяк-14

Вчера в эфир вышел первый выпуск 14-го сезона романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский актер Тарас Цимбалюк.

Главред собрал самые яркие моменты премьеры, которые уже обсуждают в соцсетях.

Розовая шляпа

Одной из самых заметных участниц стала Ирина Пономаренко, которая привлекла внимание зрителей необычным образом. Для знакомства с Холостяком девушка выбрала яркую розовую пушистую шляпу. В сети ее стильный, но несколько эпатажный аксессуар мгновенно стал объектом шуток.

Участница "Холостяка" поразила выбором шляпы / скрин из соцсетей

Комментаторы оценили шляпу участницы шоу "Холостяк" / скрин из соцсетей

Шляпа участницы "Холостяка" вызвала обсуждение в сети / скрин из соцсетей

Девушка на лимузине

Настоящим фурором в соцсетях стало появление Ирины Пухи, которая приехала на знакомство с Тарасом на крыше лимузина. Ее эффектный выход прервал разговор другой участницы с Холостяком, мгновенно разлетелся по сети и стал настоящим сокровищем для мемов пользователей соцсетей. Сама Ирина с юмором отреагировала на внимание публики, отметив, что ее появление перебило даже популярность сбора лимонов в Монобанке.

Девушка на лимузине стала мемом / скрин из соцсетей

Мемы с участницей шоу "Холостяк" стали вирусными / скрин из соцсетей

Участница "Холостяка" отреагировала на популярность в сети / скрин из соцсетей

Холостяк Тарас Цимбалюк

Не обошли вниманием и самого главного героя. Зрители шутили над свиданием Тараса Цимбалюка с фотографом Юлией, церемонией роз и продолжительностью выпуска, который растянули на две части - так, что зрителям даже не показали, кого именно актер выбрал на этот раз.

Тарас Цимбалюк на свидании стал мемом / скрин из соцсетей

Тарас Цимбалюк раздает лимоны / скрин из соцсетей

Тараса Цимбалюка сравнили с известным мемом / скрин из соцсетей

Ранее Главред сообщал, что украинский актер Тарас Цимбалюк, который стал главным героем шоу "Холостяк-14", рассказал о своих двух неудачных браках. В первом выпуске шоу он откровенно рассказал, что стало причиной разрыва с его женами.

Также известная украинская ведущая Леся Никитюк высказала свое мнение о главном герое шоу Тарасе Цимбалюке. Она опубликовала сториз, как смотрит первый эфир шоу "Холостяк" и была поражена образом актера в первом выпуске шоу.

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

