С еще одним участником группы Green Grey случилась беда - что произошло

Мурик рассказал некоторые детали поклонникам.

Мурик - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Green Grey

Кратко:

У Дмитрия Муравицкого проблемы со здоровьем

Артист попросил помощи у поклонников

Украинский известный музыкант и вокалист группы Green Grey Дмитрий Муравицкий признался, что у него есть проблемы со здоровьем.

На странице группы в Instagram музыкант попросил помощи у украинцев.

"Всем привет! Я Мурик из Green Grey. Обидно констатировать, но у меня возникли проблемы с состоянием здоровья. Мне нужна срочная операция. Как говорится, где беда - там и проблемы. Поэтому я вынужденно открываю сбор на банк, чтобы сделать операцию", - написал Мурик.

Обращение Мурика к поклонникам / фото: скрин instagram.com, Green Grey

Музыкант не раскрыл подробности своего состояния, но поклонники поддержали артиста и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Дмитрий Муравицкий / фото: instagram.com, Green Grey

Напомним, 20 октября умер участник группы Green Grey Андрей "Дизель" Яценко из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

О группе: Green Grey Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом". Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций. На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

