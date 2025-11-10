Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

С еще одним участником группы Green Grey случилась беда - что произошло

Элина Чигис
10 ноября 2025, 10:17
53
Мурик рассказал некоторые детали поклонникам.
Green Grey
Мурик - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Green Grey

Кратко:

  • У Дмитрия Муравицкого проблемы со здоровьем
  • Артист попросил помощи у поклонников

Украинский известный музыкант и вокалист группы Green Grey Дмитрий Муравицкий признался, что у него есть проблемы со здоровьем.

На странице группы в Instagram музыкант попросил помощи у украинцев.

видео дня

"Всем привет! Я Мурик из Green Grey. Обидно констатировать, но у меня возникли проблемы с состоянием здоровья. Мне нужна срочная операция. Как говорится, где беда - там и проблемы. Поэтому я вынужденно открываю сбор на банк, чтобы сделать операцию", - написал Мурик.

Обращение Мурика к поклонникам
Обращение Мурика к поклонникам / фото: скрин instagram.com, Green Grey

Музыкант не раскрыл подробности своего состояния, но поклонники поддержали артиста и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Дмитрий Муравицкий
Дмитрий Муравицкий / фото: instagram.com, Green Grey

Напомним, 20 октября умер участник группы Green Grey Андрей "Дизель" Яценко из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, волонтер Сергей Притула поблагодарил мужа украинской ведущей Маши Ефросининой – военнослужащего Тимура Хромаева. Притула отметил, что ценит его поддержку и привлечение к уникальной военной разработке.

А также во время четвертого эфира украинского популярного шоу "Холостяк" к другим участницам присоединилась Диана Зотова, которая пропустила прошлый эфир из-за работы. Диана должна была отправиться на сьемку купальников за границу. Свое решение девушка обосновала тем, что обеспечивают свою семью и восстанавливает жилье в Николаеве.

Вас может заинтересовать:

О группе: Green Grey

Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом".

Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.

На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Green Grey новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полные сумки денег: в НАБУ заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетики

Полные сумки денег: в НАБУ заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетики

11:08Украина
"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

09:55Война
Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению

Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению

09:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

Последние новости

11:08

Полные сумки денег: в НАБУ заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетики

11:00

Плесень и налёт больше не вернутся: о простой хитрости в душе мало кто знаетВидео

10:50

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

10:50

"Могут скрываться тайны": женщина нашла за зеркалом потайную 3-комнатную квартируВидео

10:48

"Лазейка" в санкциях: стало известно, какая страна импортирует миллионы тонн российской нефти

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
10:41

Он выглядел совсем по-другому: раскрыт главный миф о Владимире ВеликомВидео

10:17

С еще одним участником группы Green Grey случилась беда - что произошло

10:13

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказалаВидео

10:10

Принесет ссоры и безденежья: что нельзя оставлять на столе на ночь

Реклама
09:55

"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

09:53

Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению

09:46

Почему вечером 11 ноября запрещено работать: какой церковный праздник

09:26

Притула раскрыл правду о службе мужа Маши Ефросининой

09:11

НАТО ошибочно выбрал бездействие в начале войнымнение

09:02

Оккупанты снизили натиск в Покровске и блокируют логистику ВСУ в Мирнограде - ISW

08:51

Зима изменит жизнь четырех знаков зодиака: астрологи рассказали к чему готовиться

08:32

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Когда и где сегодня будут выключать свет: графики отключения на 10 ноября

08:15

Сенат США одобрил финансирование правительства: когда закончится шатдаун

07:45

Морские дроны атаковали Туапсе, в порту вспыхнул пожар: что известно

Реклама
07:42

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

06:47

Поезда, полные студентов, столкнулись в Словакии: пострадали десятки людей

06:07

Что Орбан будет продавать Путину после встречи с Трампом?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с ежом за 25 секунд

05:30

Фортуна пошла навстречу: какие знаки зодиака скоро почувствуют прилив богатства

04:44

Ученые раскрыли секрет, почему люди до сих пор не оседлали зебр, как лошадей

04:09

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

03:35

Астрологи предупредили два знака зодиака о серьезной опасности

02:10

Враг активизировал попытки прорыва: Генштаб рассказал о ходе боев на фронте

01:30

80-летняя Хелен Миррен станет почетной лауреаткой Золотого глобуса

01:00

Медленнее не всегда экономно: на какой скорості авто реально экономит топливо

00:12

"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

09 ноября, воскресенье
23:50

Кто "слил" место сбора военных на Днепропетровщине: Сырский озвучил вероятную версию

23:37

У 51-летнего Сергея Реброва появился еще один ребенок - детали

22:59

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

22:52

"Возраст и болезни": умерла старейшая роженица Украины Валентина Подвербная

22:48

Как обменять старые доллары в Украине и что делать, если их отказываются принимать

22:10

Положите это на картофель: простой способ сохранить овощ на балконе до весныВидео

21:36

Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи: ответ удивил экспертов

21:33

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

Реклама
21:20

Загадочный "крик из бездны": что ученые услышали в самом страшном месте океана

20:55

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

20:46

Под покровом ночи: кого на самом деле можно встретить в украинской дикой природе

20:18

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:14

Прописка не означает собственность: почему вас могут выписать без суда

19:47

"Я так рада": Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину

19:44

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

19:35

Военный министр Трампа уже видит на горизонте ужасные тени 1939 годамнение

19:05

Впереди открывается светлый путь: три знака зодиака наконец-то отпустят прошлое

18:58

Миф об "общих корнях": что Россия умалчивает о Киевской Руси

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять