"Сердце поет": разведенная Камалия засветила кольцо на безымянном пальце

Певица спровоцировала слухи о помолвке - впервые после развода с Захуром.

Камалия сейчас - певица намекнула на перемены в личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

Камалия рассталась с мужем весной 2023 года

Сейчас певица намекнула на помолвку

Украинская певица Камалия уже более двух лет официально холостячка - прежде двадцать лет она была замужем за предпринимателем Мохаммадом Захуром. Сейчас артистка получает много внимания от мужчин, однако новый брак заключать не торопится. Камалия мотивирует это тем, что приняла пожелание Захура не сообщать их общим дочерям, 12-летним Арабелле и Мирабелле, о разводе родителей до их совершеннолетия.

Однако ситуация в личной жизни певицы, похоже, изменилась. По крайней мере такие слухи она спровоцировала после того, как в своем блоге в Instagram решила похвастаться новым маникюром.

На видео Камалия показывает лишь одну руку, явно акцентируя внимание на кольце с крупным камнем, которое появилось на ее безымянном пальце. "Когда сердце поет - мир замирает", - подписала ролик артистка.

Является ли кольцо на безымянном пальце Камалии обручальным, певица пока не раскрывает.

О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

