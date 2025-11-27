Сложная операция: Потап пожаловался на здоровье

Кратко:
- О чем рассказал Потап
- Что за проблемы со здоровьем у рэппера
Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украину, ранее поменял амплуа и теперь выступает под псевдонимом Slavic Balagan, сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.
На своей странице в Instagram, он написал, что перенес операцию и даже показал фото со следами операции.
"Вчера, сложная и долгожданная операция, завтра вылет, послезавтра концерт, берегите себя, берегите близких и здоровье, особенно ментальное, помните "Рыба гниет с головы поезда" о своих приключениях в больницах за последний год - позже, а теперь график концертов", - рассказал он.
Сердобольные подписчики артиста, принялись желать здоровья исполнителю и скорейшего выздоровления.
О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
