Перерос отца: Потап внезапно показался со взрослым сыном

Беглец Потап написал трогательное обращение к Андрею Потапенко.

Потап встретился с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

Потап опубликовал фото с сыном

Как выглядит наследник артиста

Украинский рэпер и продюсер Потап, который уехал за границу в начале полномасштабной войны, недавно встретился со своим 17-летним сыном Андреем Потапенко. Артист поделился серией совместных снимков в Instagram и трогательно обратился к наследнику.

В подписи к публикации Потап выразил нежные чувства к сыну и отметил, что, несмотря на расстояние, между ними всегда сохраняется тесная связь. Рэпер подчеркнул, что гордится Андреем и желает ему достичь в жизни ещё большего успеха, чем он сам.

Потап с сыном Андреем / фото: instagram.com, Потап

"Я горжусь им. Я его обожаю. Мы прекрасно провели время вместе — это был его первый настоящий отпуск. Я вижу в нём себя. Он видит себя во мне. Я лечу в Майами, он летит в Лондон. И хотя мы летим в разных направлениях — наша связь навсегда. Он единственный мужчина на этой планете, которому я желаю большего успеха, чем себе. Удачи, мой сын", — написал Потап.

Как выглядит сын Потапа / фото: instagram.com, Потап

На фото Потап и Андрей позируют в одинаковом стиле: в коричневых клетчатых рубашках, широких джинсах и белых футболках. Поклонники заметили, как сильно повзрослел сын музыканта — за последнее время он заметно вытянулся и теперь даже выше отца. Также фанаты заметили его поразительное сходство с матерью — продюсером Ириной Горовой.

Андрей Потапенко - сын Потапа / фото: instagram.com, Потап

"Что-то ты, Алексей Андреевич, уменьшился!"

"Мальчик красивый и очень похож на маму"

"Вы же высокий, а он уже выше вас! Вот это да!"

Ранее Главред сообщал, что украинский известный шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, кого из артистов он не уважает и даже считает предателями Украины. Дмитрий отметил, что его раздражают Потап, Олег Винник и Влад Яма.

Также украинский рэпер и продюсер Потап дал новое интервью. Как рассказал артист, он очень любит украинский язык, и может петь на разных языках. По мнению Потапа, языковые скандалы возникают из-за напряженного общества.

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

