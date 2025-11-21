СолоХа показала крошку-сына: "Родился маленький"

Третьи роды были непростыми для СолоХи.

https://glavred.info/starnews/soloha-pokazala-kroshku-syna-rodilsya-malenkiy-10717370.html Ссылка скопирована

СолоХа певица - звезда показала третьего ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Вкратце:

Три месяца назад СолоХа родила сына

Сейчас певица делится фото с его первой фотосессии

17 августа украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) в третий раз стала мамой. Сын артистки появился преждевременно путем кесарева сечения - во время операции Балашова потеряла много крови. Мальчик, которому дали имя Аким, при рождении весил всего 2820 грамм.

Вес сына в своем блоге в Instagram недавно раскрыла сама СолоХа. Она поделилась снимком, который был сделан через полтора месяца после рождения Акима - для первой фотосессии им пришлось ждать, чтобы малыш немного набрал вес.

видео дня

Также певица рассказала, что Аким, которому сейчас уже три месяца, находится на смешанном питании - СолоХа кормит сына грудью, и подкармливает детской смесью.

В комментариях поклонники артистки растроганы милым фото мальчика, и желают ему и маме здоровья и счастья.

СолоХа певица - звезда показала третьего ребенка / фото: instagram.com/soloha_official

СолоХа певица - звезда показала третьего ребенка / фото: instagram.com/soloha_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Потап и Настя Каменских разрывают последнюю связь с Украиной. Артисты перебрались жить в США после серии скандалов с их участием.

Также жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочери. 11летняя Лиза Ткач попала на видео во время исполнения хита Алены Омаргалиевой "Не п'яна – закохана".

Читайте также:

О персоне: СолоХа СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред