СолоХа показала крошку-сына: "Родился маленький"

Вкратце:
- Три месяца назад СолоХа родила сына
- Сейчас певица делится фото с его первой фотосессии
17 августа украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) в третий раз стала мамой. Сын артистки появился преждевременно путем кесарева сечения - во время операции Балашова потеряла много крови. Мальчик, которому дали имя Аким, при рождении весил всего 2820 грамм.
Вес сына в своем блоге в Instagram недавно раскрыла сама СолоХа. Она поделилась снимком, который был сделан через полтора месяца после рождения Акима - для первой фотосессии им пришлось ждать, чтобы малыш немного набрал вес.
Также певица рассказала, что Аким, которому сейчас уже три месяца, находится на смешанном питании - СолоХа кормит сына грудью, и подкармливает детской смесью.
В комментариях поклонники артистки растроганы милым фото мальчика, и желают ему и маме здоровья и счастья.
О персоне: СолоХа
СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).
