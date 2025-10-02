Сын Трампа "развел" отца на шикарнейшее свидание для своей девушки

Для свидания Баррона Трампа закрыли целый этаж.

Сын Трампа сходил на грандиозное свидание / Коллаж Главред, фото Instagram/barrontrumprise

Источник сообщил, что сын Дональда и Мелании Трамп, Бэррон, недавно устроил свидание в Trump Tower.

Как пишет Page Six, решение провести свидание в здании было принято исключительно из соображений безопасности.

На самом деле, 19-летний отпрыск так хорошо охраняется, что для романтической встречи был закрыт целый этаж, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Молодой Трамп живёт в Вашингтоне.

Издание The New York Post эксклюзивно сообщило, что Бэррон проживает в Белом доме и одновременно учится в кампусе Нью-Йоркского университета в Вашингтоне. Занятия начались 2 сентября.

Сын Дональда Трампа / Фото Instagram/barrontrumprise

Элитная школа предлагает курсы по политике, государственной политике, истории, экономике и журналистике в своём филиале в столице.

Бэррон, чей рост составляет 190 см, произвел фурор среди девушек в главном кампусе школы в Гринвич-Виллидж в прошлом году, будучи первокурсником.

Один из однокурсников рассказал нам, что, пока он там был, он определённо привлекал внимание.

"Он высокий, за ним бегало много девушек", - говорит источник.

В декабре прошлого года источник сообщил журналу People: "Он учится в Школе бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете, так что он изучает бизнес. Он, безусловно, женолюб. Он очень популярен среди женщин. Он высокий и красивый. Многие, похоже, считают его довольно привлекательным", - сообщил источник.

