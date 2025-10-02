Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Сын Трампа "развел" отца на шикарнейшее свидание для своей девушки

Алена Кюпели
2 октября 2025, 08:20
25
Для свидания Баррона Трампа закрыли целый этаж.
Сын Трампа сходил на грандиозное свидание
Сын Трампа сходил на грандиозное свидание / Коллаж Главред, фото Instagram/barrontrumprise

Кратко:

  • Зачем для Трампа закрыли этаж
  • С чем это связано

Источник сообщил, что сын Дональда и Мелании Трамп, Бэррон, недавно устроил свидание в Trump Tower.

Как пишет Page Six, решение провести свидание в здании было принято исключительно из соображений безопасности.

видео дня

На самом деле, 19-летний отпрыск так хорошо охраняется, что для романтической встречи был закрыт целый этаж, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Молодой Трамп живёт в Вашингтоне.

Издание The New York Post эксклюзивно сообщило, что Бэррон проживает в Белом доме и одновременно учится в кампусе Нью-Йоркского университета в Вашингтоне. Занятия начались 2 сентября.

Сын Дональда Трампа
Сын Дональда Трампа / Фото Instagram/barrontrumprise

Элитная школа предлагает курсы по политике, государственной политике, истории, экономике и журналистике в своём филиале в столице.

Бэррон, чей рост составляет 190 см, произвел фурор среди девушек в главном кампусе школы в Гринвич-Виллидж в прошлом году, будучи первокурсником.

Один из однокурсников рассказал нам, что, пока он там был, он определённо привлекал внимание.

"Он высокий, за ним бегало много девушек", - говорит источник.

В декабре прошлого года источник сообщил журналу People: "Он учится в Школе бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете, так что он изучает бизнес. Он, безусловно, женолюб. Он очень популярен среди женщин. Он высокий и красивый. Многие, похоже, считают его довольно привлекательным", - сообщил источник.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Дональд Трамп - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что президент США своим заявлением о способности Украины вернуть территории при поддержке ЕС мог сигнализировать о дистанцировании от прямого участия в войне.

Ранее также Трамп заявил, что Россия наносит массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, однако ее территориальные завоевания остаются минимальными.

Накануне Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме заявил, что надеется на прекращение закупки Турцией российской нефти.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мелания Трамп

Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Мелания Трамп новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News

"Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News

08:07Война
Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

07:05Мир
7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

03:50Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Последние новости

08:32

Путин зря суетится, история его бездарной войны уже написана

08:26

Бои уже среди домов: боец признался, смогут ли россияне захватить Купянск

08:20

Сын Трампа "развел" отца на шикарнейшее свидание для своей девушки

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

"Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
07:05

Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

06:10

Ракеты "Томагавк" для Украины: получат ли ВСУмнение

06:00

"Не принял": у Киркорова новые серьезные проблемы с дочерью

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 59 секунд

Реклама
05:10

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

04:33

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

04:09

Почему коты без ума от коробок - истинные причины знают единицыВидео

03:50

7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

03:30

"Съедают" пространство: в какие цвета не стоит красить стены в доме

02:46

"Мой рай": Тина Кароль сделала неожиданное романтическое признание

01:48

Юрий Никитин впервые признался, почему во второй раз разводится с Ольгой Горбачевой

01:42

Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

01:30

Новый роман и финансы: что известно о разводе Николь Кидман и Кита Урбана

00:56

Ученые раскрыли тайны прошлого: как находка в Китае переписывает историю человечества

00:54

ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

Реклама
00:23

"Считайте, что карьера закончилась": Леся Никитюк рассказала о конкурентках

01 октября, среда
23:56

Россия усилила давление: офицер раскрыл, почему Донетчина так важна для Кремля

23:45

"Нет смыслов": Анна Ризатдинова оказалась под капельницами

23:02

Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

22:40

ПСЖ платит солидно: сколько заработало Динамо на трансфере Забарного

22:26

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

22:14

Готова ударить: Мишель Обама раскрыла раздражающую привычку своего мужа

21:33

"Длинный Нептун" получил мощный апгрейд: эксперты намекнули на "приятный сюрприз"

21:16

"Эту победу нельзя просто ждать": ведущий Єдиних новин мобилизовался

20:59

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

20:53

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФВидео

20:50

Врачи бьют тревогу: что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

20:45

Как вы вешаете туалетную бумагу: лишь одна деталь выдает истинный характер

20:41

Весенний урожай не подведет: благоприятные дни осенней посадки лука под зимуВидео

20:29

Принцесса Анна в Киеве: о чем сестра Чарльза ІІІ говорила с Еленой Зеленской

20:22

"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударовФотоВидео

19:55

"Хороших сценариев для Кремля нет": при каком условии Китай может отказаться от России

19:51

Где спрятаны три совы: только 1% людей пройдет головоломку за 10 секунд

19:47

Оптимальные обороты двигателя: простой лайфхак, как сэкономить топливо на "механике"

19:44

Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

Реклама
19:24

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

19:22

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:13

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:10

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мирамнение

19:04

"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

19:03

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетикиВидео

19:00

Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять