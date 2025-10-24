Тарас Цымбалюк на "Холостяке" пожаловался на бывшую девушку - детали

Тарас Цымбалюк рассказал о прошлых отношениях.

https://glavred.info/starnews/taras-cymbalyuk-na-holostyake-pozhalovalsya-na-byvshuyu-devushku-detali-10709351.html Ссылка скопирована

Тарас Цымбалюк рассказал о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Готочкина

Кратко:

Цымбалюк назвал причину расставания с Готочкиной

Как его карьера мешает личной жизни

Украинский известный актер и герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк рассказал, почему расстался с бывшей возлюбленной – украинской бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Во время эфира второго выпуска проекта, Тарас рассказал, как сложивалась его актерская карьера и как она влияет на его личную жизнь.

видео дня

Актер отметил, что ему приписывают много романов, практически со всеми его напарницами, но, по его словам, "никакого конвейера из девушек" у него нет.

Светлана Готочкина / фото: instagram.com, Светлана Готочкина

Он еще назвал причину расставания со Светланой, оказалось, их отношениях закончились из-за расстояния. Цымбалюк подчеркнул, что девушка не понимала, что он очень устает на сьемках и хотела, чтобы актер "развлекал ее в свободное время".

Тарас Цымбалюк с мамой / фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Также Тарас добавил, что все вопросы у них решались в сообщениях, а не за столом, как должно было быть. Отметим, Готочкина имеет бизнес не только в Украине, но и в Польше, поэтому пара редко виделась.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

"Холостяк" - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цымбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белоснежного цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.

А также блогерша Инна Белень стала заложницей обстоятельств. Вместо того, чтобы отмечать День рождения нового бойфренда, для которого она готовила большой сюрприз, ей пришлось в экстренном порядке покинуть страну. Причиной тому стал судебный процесс в Германии, который инициировал бывший муж Инны.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред