Тарас Цымбалюк на "Холостяке" пожаловался на бывшую девушку - детали

Украинский известный актер и герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк рассказал, почему расстался с бывшей возлюбленной – украинской бизнесвумен Светланой Готочкиной.
Во время эфира второго выпуска проекта, Тарас рассказал, как сложивалась его актерская карьера и как она влияет на его личную жизнь.
Актер отметил, что ему приписывают много романов, практически со всеми его напарницами, но, по его словам, "никакого конвейера из девушек" у него нет.
Он еще назвал причину расставания со Светланой, оказалось, их отношениях закончились из-за расстояния. Цымбалюк подчеркнул, что девушка не понимала, что он очень устает на сьемках и хотела, чтобы актер "развлекал ее в свободное время".
Также Тарас добавил, что все вопросы у них решались в сообщениях, а не за столом, как должно было быть. Отметим, Готочкина имеет бизнес не только в Украине, но и в Польше, поэтому пара редко виделась.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
