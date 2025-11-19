Укр
"Теперь бойся ты": в сеть слили видео с младшей дочерью Анастасии Заворотнюк

Алена Кюпели
19 ноября 2025, 08:42обновлено 19 ноября, 09:12
Дочь Заворотнюк Мила случайно попала на видео, которым удивила поклонников пары.
Дочь Заворотнюк выложили в сеть
Дочь Заворотнюк выложили в сеть / Коллаж Главред, фото скриншот

В сеть слили необычное видео с дочерью покойной российской актрисы-путинистки Анастасии Заворотнюк и ее мужа-фигуриста Петра Чернышёва.

Ролик с семилетней Милой появился в одном из фан-аккаунтов Анастасии Заворотнюк. На нем видно, что девочка находится на некой репетиции со своим отцом.

дочь Чернышева пришла на выступление к отцу
Ранее дочь Чернышева пришла на выступление к отцу / Фото РосСМИ

На видео Мила якобы несет ежика на руках. Вначале она как-будто бы боится его, а потом передает его своему отцу. "Теперь бойся ты", - говорит голос за кадром.

Сообщается, что девочка запечатлена во время репетиции одного из ледовых шоу, в котором она примет участие вместе со своим отцом. При этом Чернышёв лично присутствует на репетиции и поддерживает Милу. Известно, что репетиции проходят не только в зале, но и на ледовой арене.

Болезнь Анастасии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла от онкологии в прошлом году. Ей диагностировали болезнь за 5 лет до смерти. Она боролась с болезнью разными способами, в том числе экспериментальными. Но победить заболевание не смогла.

Ее фото не просочились в сеть, а родным тщательно оберегали состояние актрисы и практически не делились новостями о ее болезни. На похоронах актрисы было запрещено вести видео съемку и несмотря на то, что актрису хоронили в открытом гробу, увидеть, как изменилась актриса, так и не удалось.

Ранее Главред рассказывал, что дочь покойной Анастасии Заворотнюк, блогерша Анна Заворотнюк показала фото в зимнем образе, генерированные искусственным интеллектом. Как раз сейчас в социальных сетях распространился тренд на такие "фотосессии".

Накануне дочь покойной Анастасии Заворотнюк, блогерша Анна Заворотнюк впервые раскрыла тайну появления ее ребенка. В апреле 2025 года она родила сына Марселя.

О персоне: Анастасия Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

