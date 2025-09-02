"Убило сразу, на моих глазах": Димопулос показала, в какую ситуацию попал ее сын

Кратко:
- О чем рассказала Димопулос
- Что случилось с ее сыном в Киеве
Танцовщица Санта Димопулос, которая живет в Дубае и проводит лето на самых тусовочных курортах Европы, показала сообщение от своего сына Даниила, который живет под обстрелами в Киеве.
Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.
В частности, она показала, что написал ее сын, у которого на глазах прямо в воздухе убило голубя.
"Чтоб ты понимала, через две минуты, как мы закончили разговор, был взрыв над нами. Убило голубя сразу на моих глазах", - написал сын танцовщицы.
Сама Димопулос решила пояснить для своих фоловеров, что же значат эти сообщения от сына.
"Я знаю, я сильная. Я многое пережила. Но есть моменты, когда силы недостаточно. Когда руки тяжелеют, и всё, чего хочется, — это сесть и поплакать. На прошлой неделе во время ракетного удара все окна в доме моей матери разлетелись вдребезги. Двери распахнулись. Она упала от взрыва. Слава богу, она выжила. А сегодня, всего через две минуты после разговора с сыном, над ним — взрыв. Голубь упал замертво с неба. Я не могу это остановить. Я не могу это изменить. Пожалуйста, помните, что за каждой идеальной картиной может стоять безмолвная битва", - жалуется блогерша.
Между тем, они ни одним словом не упомянула, кто утроил эту ракетную атаку и, что именно Россия убила голубя над головой ее сына и выбила окна в квартире ее матери.
Ранее Главред писал о том, что Димопулос, которая ведет свои страницы в Instagram на русском языке и живет свою жизнь в ОАЭ, сделала противоречивое заявление. Блогерша и некогда "певица", отвечая на вопрос подписчицы о том, как ей быть, если рушатся все сферы жизни, в том числе личное, работа, а "дома война", как настоящий "лайф коуч" и украинка, Димопулос дала "дельный" совет, основанный на ее личном опыте. "Я чувствую себя намного увереннее и счастливее", - написала тогда разведенный лайф-коуч Димопулос.
Ранее также Димопулос анонсироввала туры, где она стала "вдохновителем". После того, как она отправилась в Стамбул на семинар российского коуча по самопознанию, Димопулос собирает свой собственный ретрит, где даже будет вести некоторые практики.
О персоне: Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
