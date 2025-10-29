Ани Лорак показала свою взрослую дочь.

Ани Лорак сфотографировалась с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак взяла дочь на светское мероприятие

Как сейчас выглядит София

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, опубликовала новое фото.

видео дня

На своей странице в соцсетях запроданка поздравила путиниста Сергея Лазарева с новым шоу, а на кадре показалась ее дочь София и нынешний муж-испанец Исаака Виджраку.

"Мой дорогой Сергей Лазарев, поздравляем тебя всей нашей большой семьей с премьерой потрясающего шоу #шоумен.Невероятный, красивый, трудолюбивый, твоя энергия наполнила наши сердца любовью и держала весь зал в плену твоего таланта. Только вперед! Любим тебя!" – написала Лорак.

Ани Лорак с дочерью / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Поклонники артистки обратили внимание, что София уже догнала маму по росту и заметно повзрослела.

"Доченька Ани просто красавицей стала!";

"Вас с Соней уже не отличить. А какая в детстве была копией папы";

"Какая Сонечка взрослая";

"Мамина копия", - отметили в комментариях.

Дочь Ани Лорак / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force, которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.

А также Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

