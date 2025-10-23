Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

В Киеве прощаются с Дизелем из Green Grey: первые подробности

Алена Кюпели
23 октября 2025, 10:55обновлено 23 октября, 11:31
50
Мужчину хоронят в его любимой кепке, которая являлась неотъемлемой частью образа музыканта.
Андрей Яценко
Андрей Яценко умер/ коллаж: Главред, фото: facebook.com, Андрей Яценко

Кратко:

  • Как проходит прощание с музыкантом
  • Кто пришел проститься с ним

Сегодня в столице Украины Киеве прощаются с легендарным музыкантом, основателем популярной украинской группы Green Grey - Андреем Яценко (Дизель).

Прощальная церемония началась в 9:00 в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины.

видео дня
В Киеве прощаются с Андреем Яценко
В Киеве прощаются с Андреем Яценко / Фото Обоз.ua
В Киеве прощаются с Андреем Яценко
В Киеве прощаются с Андреем Яценко / Фото Обоз.ua
В Киеве прощаются с Андреем Яценко
В Киеве прощаются с Андреем Яценко / Фото Обоз.ua
В Киеве прощаются с Андреем Яценко
В Киеве прощаются с Андреем Яценко / Фото Обоз.ua

Как известно, артист умер 20 октября в возрасте 55 лет. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Смерть Андрея Яценко - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 октября стало известно о смерти основателя и фронтмена группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Как сообщила в соцсетях менеджер артистов и продюсер мероприятий Ирина Агелова, причиной смерти музыканта стала остановка сердца.

Внезапное известие о смерти Андрея "Дизеля" Яценко ошеломило украинских звезд и его поклонников. Друзья и коллеги музыканта массово выражают соболезнования, вспоминая его как талантливую и яркую личность.

Лидер группы Green Grey ушел из жизни в возрасте 55 лет, когда коллектив как раз готовился к всеукраинскому концертному туру. Первое выступление должно было состояться уже 24 октября, однако организаторы сообщили, что из-за трагического события тур отменён.

Вас также может заинтересовать:

О группе: Green Grey

Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом".

Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.

На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Звонок Путина сыграл роль: в ОП раскрыли новые детали переговоров Трампа и Зеленского

Звонок Путина сыграл роль: в ОП раскрыли новые детали переговоров Трампа и Зеленского

11:06Война
Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил о позиции Украины

Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил о позиции Украины

10:24Война
"Путину все труднее": в ЕС объявили о серьезном санкционном ударе по России

"Путину все труднее": в ЕС объявили о серьезном санкционном ударе по России

09:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

Китайский гороскоп на сегодня 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

Последние новости

11:33

"Здесь оставлю интригу": Александра Кучеренко назвала своего фаворита

11:29

Божественный на вкус, аж тает во рту: рецепт кекса "Зебра"

11:06

Звонок Путина сыграл роль: в ОП раскрыли новые детали переговоров Трампа и Зеленского

10:59

Языковая головоломка: какой украинский аналог имеет слово "искрометный"

10:55

В Киеве прощаются с Дизелем из Green Grey: первые подробностиВидео

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальностьЮрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
10:43

Вид откровенно удивляет: в Украине растет съедобный гриб, который похож на ухоВидео

10:40

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

10:33

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Лошадям - уныние, Свиньям - отказ

10:24

Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил о позиции УкраиныВидео

Реклама
10:21

Верка Сердючка задела Влада Яму: Данилко взорвал сеть новой песнейВидео

10:00

"Мы все еще хотим встреч": Рубио объяснил, почему США ударили санкциями по РФ

10:00

РФ ударила по спасателям на Харьковщине: есть погибший, много раненых

09:59

"Путину все труднее": в ЕС объявили о серьезном санкционном ударе по России

09:52

Будет ли Украина без тепла и света: у Зеленского рассказали, как пройдет зима

09:43

Одним решением: как Трамп может существенно ускорить окончание войны в Украине

09:42

Будапешт сорван: когда возможны новые мирные переговоры?мнение

09:09

"Достал уже": что происходит с Никитой Пресняковым после развода

09:04

Оккупанты сдаются в плен десятками: ВСУ продвигаются на ключевых участках фронта

09:00

Теплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 года

08:44

РФ ударила по жилым районам Киева: повреждены дома, школа, детский сад, синагогаФотоВидео

Реклама
08:19

Очень критично для врага на фронте: партизаны заблокировали военные эшелоны РФ

07:57

В Копейске прогремели взрывы: горит завод, снабжающий войну РФ против Украины

07:37

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Овнам - перемены, Тельцам - подарок, Близнецам - силаВидео

06:54

В Сумах дрон РФ ударил по железнодорожной станции: есть пострадавшиеФото

06:28

Что важно понять о новом оружии воздушного террора РФ - реактивных КАБахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках дворника за 49 секунд

05:21

Из пяти ингредиентов получится большая кастрюля: рецепт фантастического супа

04:44

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

04:32

Могут ли коты видеть души умерших - поставлена окончательная точка в вопросеВидео

04:00

Россияне отомстили Алле Пугачевой - что произошло

03:30

Полетят ли "Томагавки" по Москве: дипломат указал на важный нюанс

03:09

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

02:55

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

01:30

На осужденного Пи Дидди совершено покушение в СИЗО - детали

00:53

Трамп отказался от переговоров с Путиным: что стало ключевым фактором

00:43

День рождения под звуки ракет: Анна Кошмал раскрыла свое единственное желание

00:31

"Он мог бы сидеть дома": 67-летний генерал-майор спасал детей из горящего садикаФотоВидео

00:15

США ввели санкции против РФ: кто из компании-"гигантов" попали в список

22 октября, среда
23:27

Как получить свет без генератора: простой способ с автомобильным аккумулятором

23:08

В Киеве раздаются масштабные взрывы - столица Украины под атакой "Шахедов"

Реклама
22:58

США готовят "существенный" удар по РФ: Бессент заинтриговал заявлением

22:52

В 16 живет сам: Димопулос вызверилась на подписчицу за вопрос о сыне

22:41

"Раньше с женой кайфовали": жених Леси Никитюк рассказал о жизни с ведущей

22:34

Через сколько часов после употребления алкоголя можно садиться за руль - важные правила

22:28

Полесье нацелилось на талант Динамо - сможет ли клуб подписать игрока

22:21

США сняли ключевое ограничение на удары по России западным оружием - детали от WSJ

21:52

Кремль изменил стратегию ударов по энергетике - к чему готовиться украинцамВидео

21:43

"В сторону зависимостей": Андрей Фединчик сделал первое заявление после развода

21:30

Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

21:07

"Минус 20 часов без света": эксперт предупредил о жесткой реальности этой зимойВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять