В Киеве прощаются с Дизелем из Green Grey: первые подробности

Мужчину хоронят в его любимой кепке, которая являлась неотъемлемой частью образа музыканта.

Андрей Яценко умер/ коллаж: Главред, фото: facebook.com, Андрей Яценко

Кратко:

Сегодня в столице Украины Киеве прощаются с легендарным музыкантом, основателем популярной украинской группы Green Grey - Андреем Яценко (Дизель).

Прощальная церемония началась в 9:00 в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины.

В Киеве прощаются с Андреем Яценко / Фото Обоз.ua

Как известно, артист умер 20 октября в возрасте 55 лет. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

Смерть Андрея Яценко - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 октября стало известно о смерти основателя и фронтмена группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Как сообщила в соцсетях менеджер артистов и продюсер мероприятий Ирина Агелова, причиной смерти музыканта стала остановка сердца.

Внезапное известие о смерти Андрея "Дизеля" Яценко ошеломило украинских звезд и его поклонников. Друзья и коллеги музыканта массово выражают соболезнования, вспоминая его как талантливую и яркую личность.

Лидер группы Green Grey ушел из жизни в возрасте 55 лет, когда коллектив как раз готовился к всеукраинскому концертному туру. Первое выступление должно было состояться уже 24 октября, однако организаторы сообщили, что из-за трагического события тур отменён.

О группе: Green Grey Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом". Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций. На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

