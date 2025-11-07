Укр
В РФ напали на сестру Регины Тодоренко — как отреагировала запроданка

Кристина Трохимчук
7 ноября 2025, 10:29
Близкую родственницу Регины Тодоренко атакуют российские СМИ.
Регина Тодоренко
Сестру Регины Тодоренко атакуют росСМИ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Ковляшенко; t.me/todorenkoregina

Пока у предательницы Украины Регины Тодоренко не ладится в браке с Владом Топаловым, российские пропагандисты решили атаковать ее семью, которая живет в Украине. РосСМИ завернули целую кампанию, чтобы очернить репутацию двоюродной сестры запроданки, которая, в отличии от звездной сестры, не продала свою Родину.

Пропагандисты начали распространять информацию, что модель Анна Ковляшенко якобы продает свои откровенные фотографии по причине отсутствия другого зароботка. РосСМИ даже заявили, что родственница Тодоренко имеет собственного агента. За 10 фотографий Ковляшенко якобы получает от 700 до 900 долларов.

Анна Ковляшенко
Анна Ковляшенко - двоюродная сестра Регины Тодоренко / фото: instagram.com, Анна Ковляшенко

Модель действительно регулярно публикует в социальных сетях довольно пикантные фото, объясняя, что таким образом она не хочет скрывать свою природу. Она также откровенно поделилась сложным периодом в жизни, когда из-за болезненного разрыва с партнером столкнулась с алкогольной зависимостью. Преодолевая эти трудности, Анна стремится принять себя по-новому.

"Я столько раз слышала в свою сторону недовольств по поводу откровенных фото. Ты же женщина, так нельзя, твое тело — твой храм, его нужно оберегать. Так камон, я его и оберегаю: питанием, практиками, сном, свежим воздухом", — прокомментировала свое решение Ковляшенко.

Анна Ковляшенко
Двоюродная сестра Регины Тодоренко - скандал / фото: instagram.com, Анна Ковляшенко

В это же время Регина Тодоренко никак не отреагировала на то, что росСМИ поливают грязью ее близкую родственницу.

Регина Тодоренко — отношения с сестрой

Следует отметить, что до начала полномасштабной войны двоюродные сёстры, Анна Ковляшенко и Регина Тодоренко, были достаточно близки: Анна даже стала подружкой невесты на свадьбе Регины и Влада Топалова в 2018 году, а в 2020 году они вместе отдыхали на Мальдивах, делясь совместными фото.

Анна Ковляшенко
Анна Ковляшенко на девишнике Регины Тодоренко / фото: росСМИ

Однако после 24 февраля 2022 года их отношения кардинально изменились: Ковляшенко удалила все общие кадры с Тодоренко из своих соцсетей и, по сообщениям росСМИ, разорвала с ней связь. Модель начала вести личную страницу в Instagram на украинском языке (иногда публикуя посты на английском) и в настоящее время проживает в Одессе.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная голливудская актриса Анджелина Джоли посетила украинский город Херсон. По предварительной информации Анджелина прибыла в Украину с гуманитарной целью и посетила херсонские медицинские учреждения. Актриса является известной благотворительницей.

Также парочка любителей диктатора Владимира Путина Шаман и Екатерина Мизулина решили связать себя узами брака и сделали это на территории Украины. Чтобы в очередной раз прислужиться террористическому режиму, путинисты поженились во временно оккупированном Донецке.

О персоне: Регина Тодоренко

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

