Кратко:
- Ани Лорак показала новый образ
- Что она сделала с волосами
Когда-то украинская певица Ани Лорак, которая предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, показалась с новым цветом волос.
Как сообщают росСМИ, на сцене фестиваля 'Новая волна' она предстала блондинкой, используя парик.
Предательница презентовала свою новую песню, одев обтягивающий наряд, но все обратили внимание на цвет ее волос, а также на их длину.
Личная жизнь Ани Лорак
После развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак много лет была одинокой, но потом встретила нового избранника. Им стал испанец Исаак Виджраку, который работал инструктором по йоге.
В феврале этого года пара сыграла тайную свадьбу на Мальдивах, но известно о ней стало только в марте.
О персоне: Ани Лорак
Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.
